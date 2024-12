Unione Agis Piemonte e Valle d'Aosta: il cuneese Gimmi Basilotta è il nuovo presidente

Si è riunita questo pomeriggio presso la sede sociale in Torino di via dei Mille 9, l’Assemblea AGIS dell’Unione Interregionale Piemonte Valle d’Aosta per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2024-2027.

All’unanimità per acclamazione è stato eletto Presidente Gimmi Basilotta; Vicario Luigi Boggio; Vicepresidenti Arrigo Tomelleri, Massimo Garbi, Lorenzo Barello, Simone Schinocca, Stefano Mazzotta, Clauda Spoto e Marco Della Ferrera. Gimmi Basilotta, nel suo intervento di insediamento, ha ringraziato per la fiducia riposta nella sua persona.

Per l’Unione del Piemonte Valle d’Aosta è la prima volta che a ricoprire il ruolo di Presidente sia nominata una figura proveniente dal mondo dello spettacolo dal vivo, un segno evidente e tangibile di una reciproca fiducia e stima che contraddistingue i rapporti dei soci dei vari comparti sul territorio.

“L’augurio per la nuova governance è quello di poter proseguire il cammino intrapreso durante l’ultima Presidenza Boggio, che ringrazio per il lavoro svolto - riferisce Basilotta – dove i componenti del Comitato di Presidenza possano essere motore proattivo per lo sviluppo delle attività dell’Associazione nel suo ruolo fondamentale di corpo intermedio”.