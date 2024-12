Judo Fossano: tante gare ed ottimi risultati nel 2024 che va termimando

Nell’anno che ormai volge al termine si tirano le somme dell’anno sportivo per il sodalizio cittadino che ormai da trentaquattro anni accoglie i giovani e i meno giovani fossanesi che vogliono cimentarsi nell’arte marziale del Judo.

L’associazione che svolge la propria attività nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì presso la palestra Comunale di via Cherasco ha partecipato, come ogni anno, a tante manifestazioni quali stages, gare di kata, gare regionali, qualificazioni nazionali e molte attività per gli atleti più piccoli quali Gran premo Giovanissimi e Randori Day.

Una delle attività più importanti, al quale l’associazione tiene in modo particolare, è il continuo aggiornamento e perfezionamento dei tecnici che operano sul tatami, perché da ciò scaturisce la crescita dei ragazzi che vengono in palestra.

In relazione a ciò all’inizio dell’anno 2024 Alessio Brondino, già allenatore regionale, dopo aver frequentato un corso di preparazione sotto la guida del Responsabile degli Arbitri del Piemonte A. Forgillo e l’arbitro Nazionale P. Segontino, si è brillantemente laureato Arbitro Regionale.

Dal 21 al 28 settembre Matteo Bo e Fabio Porcelli già allenatori Regionali, dopo un impegnativo corso on line, hanno trascorso una settimana presso la Scuola Nazionale della Federazione Italiana Lotta, Judo Karate e Arti Marziali del Lido di Ostia in Roma, ove hanno ultimato la preparazione. Al termine del corso i partecipanti hanno sostenuto un esame teorico/pratico e la Commissione d’esame, presieduta da Maestri di Judo della Scuola Nazionale, si è complimentata con i candidati per la preparazione pregressa e dimostrata durante l’esame promuovendoli Allenatori Nazionali di Judo.

Il 17 novembre Matteo Bo, dopo accurata preparazione si è ulteriormente laureato Cintura nera III Dan presso il centro Fijlkam di Leini.



L’8 dicembre Presso il centro FIJLKAM di Castel Maggiore a Bologna, dopo scrupolosa preparazione e sotto la guida dell’amico M° Mauro Collini, Medaglia d’argento ai Campionati Europei di Kata, l’atleta fossanese Camilla Fusacchia, lì domiciliata per ragioni di lavoro, dopo aver svolto un brillante esame, si è laureata Cintura Nera I Dan di Judo.

Ultimo risultato, in ordine di data, riguarda il Tecnico Federico Azuni, allenatore Nazionale di Judo, attivo collaboratore della società che, dopo un anno di zelante preparazione e studio, il 14 dicembre u.s. si è laureato Cintura nera IV Dan presso la Scuola Nazionale FIJLKAM del Lido di Ostia.

Un particolare ringraziamento va a Fabio Porcelli, Cintura nera III Dan, ottimo conoscitore e studioso dei Kata, fungendo da insegnante prima e sparring partner agli esami, ha permesso agli atleti di ben figurare.

Ultimo, ma non meno importante, un ringraziamento va a all’allenatore regionale Paul Berthelot che segue con costanza la fascia giovanile e all’allenatore Nazionale IV Dan Igor Rinaudo anch’egli ottimo conoscitore dei Kata che segue la fascia agonistica del sodalizio.

A tutti giungano i migliori auguri di una proficua carriera da parte del Direttivo dell’Associazione Judo Fossano, in particolare dal loro Maestro Nando Fusacchia, sempre orgoglioso dei progressi dei suoi ragazzi.