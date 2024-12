L'Oroscopo di Corinne dal 20 al 26 dicembre

ARIETE: Anche se un po’ fiacchi consacrerete la solennità natalizia insieme a consanguinei davanti a prelibati piattini! Gli astri favoriscono, ma solo per taluni, spostamenti in luoghi marini, montani, contatti con individui strani, così come qualcuno vi sorprenderà e un dono strabilierà. Sia a Natale che a Santo Stefano, con Marte sverso, preventivate un imprevisto. Sotto l’albero: Mettere in casa un bonsai preserverà dai guai. Ottimale pure accendere candele profumate.

TORO: Amarsi, rispettarsi e capirsi è la regola basilare al fine di far funzionare qualsiasi relazione interindividuale: rammentatelo prima di sciupare un’intesa per stupidi equivoci e, per Natale, fatevi vivi con chi è lontano affinché le distanze non innalzino ponti di indifferenza. Comunque sia, il 25 dicembre, risulta essere riservato lungi da chiassi e schiamazzi. Sotto l’albero: Se volete che il prossimo anno sia meno birichino attaccate all’ alberello un rosso peperoncino.

GEMELLI: Sarà un Natale forse insolito ma a suo modo speciale. Sbuffi e sorrisi si alterneranno, una strenna allieterà, una donna stizzirà, un messaggio allibirà, una visita conforterà e un amico sorprenderà. Anche Saturno, che tanto ha infastidito, si rabbonirà, facendovi ritrovare un briciolo di serenità. D’uopo essere parchi nel mangiare. Santo Stefano assai originale. Sotto l’albero: Sarà di buon auspicio attaccare dell’agrifoglio all’uscio e collocare un angioletto in camera da letto.

CANCRO: Se vi siete levati un fardello il Natale sarà più bello ma, con la complicità delle stelle nataline, vedrete quante sorpresine vi aspettano in sordina… Al fine di non stancarvi e se non andate al ristorante, acquistate dei piatti già pronti e poi godetevi il palpito di un giorno avente parecchio, a livello emotivo, da offrire. Sotto l’albero: Sbriciolare, per gli uccellini, avanzi di dolcetti, panini o grissini, offrire un pasto ai bisognosi o fare un’opera di bene allieverà tormenti e pene.

LEONE: Preparatevi a delle giornate annoveranti qualche inconveniente anche se, all’ultimo minuto, ripristinandosi il tutto, trascorrete il Natale in maniera decente. Infatti ve la spasserete e dei bei regalini riceverete. Amica da omaggiare con un presente e minuta incavolatura domenicale. A Santo Stefano arriverà una sorpresa! Sotto l’albero: Un dolce a forma di stella o a base di farina di castagne se mangiato il 25 dicembre, porterà fortuna, amore e prosperità…

VERGINE: Apparirete attivi e passivi, pensierosi ed ansiosi, in un caleidoscopio di emozioni ardue da focalizzare. I tradizionalisti opteranno per un desco casereccio, altri andranno a mangiar fuori, altri ancora viaggeranno... Ma quasi tutti, alla faccia del colesterolo, eterno tiranno, tanti gustosi cibi piluccheranno. Santo Stefano bizzarro. Sotto l’albero: Indispensabile sgranocchiare del torrone: i suoi ingredienti, a base di albume d’uovo e miele, favoriscono la prosperità.

BILANCIA: L’ultimo quarto di Luna, che il 22 si forma nella vostra costellazione, favorisce un Natale semplice ma gaudente. Conversare, pranzare, coccolare un infante o un animale: tutte idee da saggiare in quello che per voi sarà per voi un giorno tradizionale. Sappiate però dire no ad una barbosa richiesta, riparatevi dal freddo e godetevi la pace della casa. Sotto l’albero: Introdurre nel pranzo solenne del brodo di bue, delle noci e dei mandarini renderà i giorni meno malandrini.

SCORPIONE: Per taluni si sta per aprire una fase di rinnovamento annoverante mutamenti ed incombenze che, già sin d’ora, fremono dietro l’angolo dell’imminente futuro. Cullatevi quindi sull’amaca di un Natale pacifico da dedicare alla famiglia, a chi amate e a voi stessi… Dimostrazioni di benevolenza, regali ed improvvisate in vista. Se bagordate a Santo Stefano riposate! Sotto l’albero: I datteri (associati all’opulenza), se consumati il giorno 25, favoriranno la prosperità.

SAGITTARIO: Con Saturno accigliato si prospettano festeggiamenti insoliti dove dare qualcosa di scontato sarebbe esagerato. Un tipetto farà il furbetto, una strenna allieterà, un comunicato allibirà, mentre un’amicona una sorpresa riserverà. Se l’anno non è stato clemente sappiate che risalirete la china sprangando la sfiga in cantina… Sotto l’albero: Usate la noce, il frutto amato da Giove, come amuleto naturale, sgranocchiandone tante e conservandone i gusci sino al prossimo anno …

CAPRICORNO: Il 21 dicembre il Sole entra in questa costellazione contrassegnando il solstizio d’inverno e agevolando l’ilarità a patto di trascorrere il 25 dicembre senza rimuginare e insieme a chi vi vuole bene. La vostra sarà una solennità tradizionale e, anche se qualcheduno tenterà di rompere i marroni, vi riscatterete. Santo Stefano bizzarro. Sotto l’albero: Si afferma che baciarsi sotto il vischio sia bene augurante anche a Natale: fatelo quindi col partner, un amico o un commensale…

ACQUARIO: Un ritrovo con i parenti più stretti, quattro risate, delle scorpacciate, dei torti perdonati e un alberello illuminato, risultano essere gli ingredienti essenziali per un Natale appagante. Un pensierino andrà rivolto a chi non c’è più e vi guarda, sorridendo, da lassù… Riceverete impensati omaggi anche se qualcosina turberà. Santo Stefano adatto agli spostamenti o al relax. Sotto l’albero: Posizionare sul tovagliolo di ognuno del pungitopo e una pagnottella attirerà madama fortunella.

PESCI: Non sembra abbiate molta voglia di gozzovigliare preferendo al caos la calda atmosfera di un Natale da trascorrere insieme a selezionati convitati anche se un’affermazione indelicata farà comprendere la vera natura di una persona mitizzata. In posti affollati badate a dove parcheggiate e tenete sotto strettissima sorveglianza borsa, portafogli ed aggeggi vari!!! Sotto l’albero: Nel dolce preferito fate un buchino e inseritevi un cioccolatino: chi lo troverà fortunatissimo sarà!

Con l’augurio che le stelle vi accompagnino verso un Natale di pace, amore e serenità…