STORIE DI MONTAGNA 144/ I coltelli di Ramon

Ci sono passioni che nascono con noi e aspettano solo il momento giusto per venire fuori e trasformarti la vita. Questa è una storia che ci fa capire come essere nel posto giusto al momento giusto può fare la differenza.





Sergio Ramondetti, detto Ramon, originario di Chiusa di Pesio (CN), costruisce il suo primo coltello a 10 anni. Appassionato di fumetti il suo personaggio preferito era Zagor, un eroe che aveva con sé un coltello. Emulando questo suo beniamino decide di costruirne uno.

Un tempo, nelle case di campagna, l'attrezzatura non mancava mai, inoltre suo papà era un vero tuttofare, quindi forgia e incudine erano disponibili per essere utilizzate.

Era il 1968, Ramon aveva tutto per fare il suo primo manufatto, ciò che mancava era il materiale con cui farlo.

“Non avevo l’acciaio” mi dice “Mi sono ricordato che il tridente aveva le punte proprio di quel materiale e così ne ho segata una e con incudine, forgia e martello ho fatto la lama. Era molto lunga, più che un coltello era un pugnale. Per l’impugnatura, invece, ho segato un pezzo di candelabro di famiglia. Ero tutto orgoglioso del mio coltello, però, quando l’ho mostrato a mio padre che ha scoperto cosa avevo utilizzato per farlo non sono seguite lodi ma botte e sgridate!” conclude ridacchiando. Quel coltello ancora lo conserva!

Dopo questo incidente la sua passione giovanile per i coltelli è finita lì ed è rimasta ferma per parecchi anni, ma era dentro di lui e non poteva riposare per sempre.

Sergio è un ragazzo intraprendente e autonomo e appena presa la patente, al compimento dei 18 anni, apre subito la sua azienda edile e inizia a fare il muratore specializzandosi in ristrutturazioni. Si sposa e la sua vita va avanti facendo un lavoro che ama e in cui si sente realizzato.

Nel 1996, passeggiando per Mondovì (CN), in occasione della Fiera di Primavera, si trova davanti a una storica coltelleria, che attualmente non esiste più che, per l’occasione, aveva davanti una bancarella di coltelli davvero speciali.

Ramon si incanta davanti a quelle piccole opere d’arte e gli tornano in mente i fumetti e quei coltelli americani che tanto amava. Si riaccende in lui la passione.

Un forte acquazzone trasforma l’iniziale chiacchierata con quel produttore di coltelli in qualcosa di più profondo, che di sposta dentro la coltelleria, al riparo, in attesa che spiova.

I due si lasciano con la promessa di rincontrarsi nel laboratorio del maestro coltellinaio, a Ventimiglia.

Sergio, quel giorno, non ha incontrato un coltellinaio qualsiasi, ma il suo futuro maestro ovvero il famoso Santino Ballestra. Un uomo dalle poche parole, un maestro che non lascia spazio alle smancerie, ma crede che per imparare bisogna sperimentare.

Iniziano ad incontrarsi spesso e la carriera come coltellinaio di Ramon, inizia passo a passo, comprando la prima attrezzatura e sperimentando a casa e mostrando i suoi primi lavori al nuovo maestro.

Un incidente gli impedisce di portare avanti il suo lavoro da muratore, un momento difficile che lo obbliga ad una convalescenza lunga, in cui può iniziare a creare i suoi primi coltelli.

I coltelli, con il passare del tempo, si trasformano da passione a mestiere e diventano il suo piano B e la giusta alternativa al non poter più svolgere il lavoro di muratore.

“Il lavoro bisogna crearlo, non cercarlo” mi dice “Si può anche cercare, certo, ma se te lo crei tutto è diverso perchè diventa una cosa tua da far crescere e in cui credere!” conclude

Ramon ha sempre puntato al massimo, non è una persona che si accontenta, quindi i suoi lavori hanno preso spunto da coltellinai di fama mondiale, e per lui la cosa più importante è sempre stato cercare un miglioramento continuo. Oggi, ormai in pensione, non c’è giorno in cui non passi quasi tutto il suo tempo in laboratorio, un luogo che custodisce la sua passione, il suo mestiere e dove mi ha mostrato una mola per lame che si è costruito da solo!

“Mi ricordo la prima mostra in cui dovevo esporre i miei coltelli. Ero a Roma e non mi osavo, sentivo di non essere all’altezza di tutti quei Big dei coltelli” mi dice “In quel caso è stato il mio maestro con una frase a darmi il coraggio: 'Se sei arrivato fino a qui, vuol dire che sei nel posto giusto!' e così sono entrato ed ho iniziato a vendere i miei primi lavori".

Per vedere le opere di Sergio puoi visitare questo sito: https://www.ramon-knives.com

Io ho visto i suoi lavori e sono davvero rimasta affascinata, insieme alla sua collezione privata di coltelli di famiglia o esemplari rari.

I suoi sono coltelli da collezione, con lame in acciaio damascato, ovvero un acciaio stratificato duro e tenace come quello delle Katane giapponesi.

Nel suo racconto mi sono rimaste in mente alcune parole: passione, obiettivo chiaro, alta manualità e grande volontà. Sono vocaboli che in realtà sono dei consigli per far diventare una passione un mestiere.

Ramon ha un sogno nel cassetto: trovare sotto l’albero una persona a cui insegnare il suo mestiere diventando il suo maestro.

“Sto cercando un allievo che abbia sia il dono che la passione, qualcuno che senta la passione per questo mestiere, a cui si illuminino gli occhi come è successo a me davanti a quella bancarella di coltelli tanti anni fa. Cerco un giovane che non abbia fretta di imparare, che si prenda del tempo e che non si senta già arrivato, ma abbia voglia di mettersi in gioco!”

Spero che ci sia qualcuno che voglia imparare a diventare un coltellinaio da questo grande maestro che un maestro della corporazione italiana coltellinai lo è diventato, proprio la corporazione che ha fondato il suo insegnante.

Di strada ne ha fatta tanto, ed è stato un vero piacere conoscere quest’uomo che con passione e umiltà mi ha mostrato il suo piccolo grande mondo fatto di lame speciali e capolavori unici e preziosi.