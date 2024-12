Servizio civile, fuori il bando ordinario 2024: in Granda 112 posti su 20 progetti

E’ stato pubblicato in questi giorni il bando ordinario 2024 per la selezione dei candidati al Servizio civile universale. Per la provincia di Cuneo si tratta di 112 posti su 20 progetti dislocati in 57 sedi della Granda. Lo stesso ente Provincia partecipa con il progetto “Le carte raccontano”, due posti presso l’archivio provinciale. A livello nazionale il bando riguarda 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti su programmi di intervento in Italia e all’estero tra il 2025 e il 2026.

Le domande devono pervenire entro le ore 14 del 18 febbraio 2025.

Il Servizio civile si rivolge ai giovani tra i 18 e i 28 anni che cercano un un’esperienza di un anno, motivante, retribuita, e che possa farli crescere anche professionalmente. L’impegno è di 24 ore settimanali ed è possibile conciliare altri impegni personali, di studio o lavoro. Per scegliere un progetto si può guardare il video oppure consultare la pagina Progetti 2024 della Provincia di Cuneo alla voce Servizio civile. Sono previsti anche alcuni incontri dedicati all’esperienza di Servizio Civile, su caratteristiche, attività previste dai progetti e modalità di presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata online (Dol) accreditandosi solo attraverso Spid o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone esclusivamente all’indirizzo. Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.