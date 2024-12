Intervento nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 dicembre, in Frazione Cappello nel territorio comunale di Garessio per un incendio in un sottobosco di castagne.



L’allarme è scattato verso le 16, sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Garessio che ha domato le fiamme, procedendo poi con le operazioni di bonifica dell’area.

Le operazioni si sono protratte fino alle 18 circa.