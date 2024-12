Il 4 gennaio a Cuneo il primo Day Program della Paola Cardullo International Libero School

Sabato 4 gennaio 2025, presso l’Academy Cuneo Granda Volley in via Bassignano 4, Palestra ex Media 4, a Cuneo, si terrà il primo Day Program della PAOLA CARDULLO INTERNATIONAL LIBERO SCHOOL.

Sarà l’appuntamento inaugurale “sul campo” della scuola, la prima nel suo genere, che Paola Cardullo ha recentemente ideato e creato per formare i liberi di domani, puntando su un percorso di specializzazione fatto di allenamenti, supporto e presenza.

L’ex libero della nazionale e il suo staff accoglieranno a Cuneo ragazze dai 12 e i 18, in una mattinata che sarà una vera full immersion personalizzata per ogni partecipante, il cui numero sarà infatti limitato a 20, permettendo così un’interazione diretta tra le atlete e Paola.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Il ritrovo presso l’Academy Cuneo Granda Volley è previsto per le 9.30. Il programma prevede l’accoglienza, una presentazione iniziale conoscitiva, l’analisi del livello individuale di ogni atleta, la parte tecnica con doppio focus su ricezione e difesa, un confronto con Paola e i saluti finali, intorno alle 13.30.

1. Accoglienza delle Atlete.

L’evento inizierà con un momento di accoglienza, durante il quale le partecipanti saranno ricevute e registrate. Questo momento è pensato per creare un ambiente accogliente e familiare, favorendo un clima di collaborazione e concentrazione.

2. Presentazione Iniziale Conoscitiva

Paola dedicherà una sessione introduttiva per conoscere meglio le atlete, creando un’atmosfera di fiducia e condivisione. Ogni partecipante avrà la possibilità di presentarsi e raccontare brevemente il proprio percorso sportivo.

3. Analisi del Livello Individuale

Ogni atleta verrà osservata durante i primi esercizi per analizzare il livello tecnico e identificare le aree di miglioramento. Questo passaggio consentirà di personalizzare gli interventi durante l’allenamento e massimizzare i progressi.

4. Lavoro di Ricezione

La sessione tecnica inizierà con un approfondimento sulla ricezione, uno degli aspetti fondamentali della pallavolo. Paola guiderà esercizi mirati, concentrandosi sulla postura, il posizionamento e la precisione tecnica.

5. Lavoro di Difesa

Successivamente, si passerà a esercizi specifici sulla difesa. Le partecipanti lavoreranno su movimenti reattivi, posizionamento in campo e strategie per anticipare le azioni avversarie. Ogni atleta riceverà indicazioni personalizzate per perfezionare la propria tecnica.

6. Confronto con Paola

Al termine della parte tecnica, Paola terrà un incontro aperto a genitori e allenatori, oltre che alle atlete. Durante questa sessione, sarà possibile discutere di temi legati alla pallavolo, ricevere consigli utili e approfondire aspetti legati alla crescita sportiva e personale. Un’opportunità unica per ascoltare le esperienze di un’atleta professionista e porre domande direttamente a lei.

7. Saluti Finali

La giornata si concluderà con un momento di ringraziamento e saluti. Ogni partecipante riceverà un ricordo dell’esperienza, oltre a suggerimenti pratici per continuare il proprio percorso di crescita.

COME FARE A ISCRIVERSI

Per ricevere maggiori informazione e per iscriversi al primo day program della PAOLA CARDULLO INTERNATIONAL LIBERO SCHOOL è necessario inviare una mail a info@paolacardulloliberoschool.it

«Oltre alla focalizzazione tecnica - spiega Paola Cardullo - all’interno del day program ho previsto diversi momenti di confronto, aperti sia alle atlete che ai loro genitori e allenatori. Ritengo sia essenziale, in un mondo frenetico come quello odierno, dare ai giovani la giusta attenzione da un punto di vista soprattutto umano, aspetto che avrà sempre un valore fondamentale nella nostra scuola, al pari del lavoro in palestra».

«Ho ricevuto diversi feedback positivi dal mondo della pallavolo e sono molto emozionata nell’iniziare questa avventura - continua l’atleta che ha vinto 17 trofei tra Nazionale italiana e squadre di club - Sono pronta a dare a tutte le ragazze che sposeranno la nostra idea le mie capacità e l’esperienza acquista in 20 anni di carriera».

LA SCUOLA

La PAOLA CARDULLO INTERNATIONAL LIBERO SCHOOL, la prima scuola dedicata ai liberi, è nata a dicembre 2024 da un’idea di Paola Cardullo. La sua proposta è diretta a società sportive, privati e a chiunque voglia avere un’assistenza diretta per lavorare sui fondamentali della pallavolo e, in particolare, su quelli del ruolo del libero, sia in Italia che all’estero.

Paola e il suo staff accompagneranno le atlete lungo un percorso di specializzazione, partendo dal lavoro sugli aspetti tecnici fino ad arrivare a fornire competenze e capacità per una perfetta gestione delle responsabilità ricadenti sul ruolo: anni di partite e lotte sui campi italiani, europei e mondiali - un tesoro di conoscenza e perizia, di vissuto e di pratica - verranno messi a disposizione e condivisi con le giocatrici.

Tre i tipi di programma costruiti “su misura” a seconda degli obiettivi dei richiedenti: Annual Program, Day Program e Professioniste.

La sede della scuola sarà a Milano, ma il magistero della Paola Cardullo International Libero School sarà itinerante, sempre pronto a raggiungere chi aderirà al progetto.

Per qualsiasi approfondimento si può visitare il sito www.paolacardulloliberoschool.it o scrivere una mail a info@paolacardulloliberoschool.it