L'Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo corre sempre più veloce: presentati i nuovi acquisti

Tra panettoni, regali e auguri, l’Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo è già proiettata alla stagione che verrà. L’antivigilia di Natale è stata l’occasione, sulla pista “Fantoni Bonino”, per nuove conoscenze tra gli atleti e tecnici: tanti infatti sono gli innesti che andranno a comporre la squadra 2025, alla conquista di obiettivi sempre più ambiziosi. Tra sorrisi e immancabile fatica, l’allenamento congiunto ha coinvolto le squadre Allievi e Assoluti, prima della tradizionale gara “sociale” di Natale sui 5.000 metri aperta a tutti con distanze ridotte per le categorie giovanili.

“Il 2025 rappresenta per noi un ulteriore step di crescita - commenta il presidente Boselli - Il successo del progetto 2024 ha portato i ragazzi ad esprimersi ad alti livelli valorizzando il loro talento; sono stati ottenuti ottimi risultati individuali, ma anche raggiunti gli obiettivi di squadra prefissati: ben tre formazioni hanno raggiunto piazzamenti alle finali nazionali e la qualificazione per i Campionati di Società Assoluti 2025 con gli uomini e le donne. Quest’anno abbiamo confermato tutti e, anzi, in tanti (società e atleti), da fuori, hanno voluto sposare il nostro progetto: un motivo di orgoglio che ci sprona a fare sempre meglio.”

La “top” Rachele Torchio era già stata presentata in occasione della cena sociale di fine stagione. Arrivata dal Cus Torino, classe 2005, è reduce dalla medaglia d’argento Junior sui 100 metri agli Italiani di Rieti e ha vestito la maglia azzurra durante i recenti Mondiali Under 20 di Lima. La segue il tecnico Luca Ruffinengo dell’ASD Hammer Team.

Un’altra bella notizia è il passaggio del “golden boy” Lorenzo Vera a titolo definitivo all’Atletica Mondovì-Acqua San Bernardo. Per lui nella passata stagione da segnalare il bronzo agli Italiani Indoor dei 200 metri Junior con la maglia biancorossa.

Dalla Sisport Torino arriva il 20enne Vincenzo Martinelli, forte velocista che vanta un personale di 10’’54 sui 100 metri. Di un anno più giovane è invece Simone Milanesio (10’’80 sui 100), ex Atletica Bra. A rinforzare una pattuglia di tutto rispetto nel settore velocità approda a titolo definitivo a Mondovì anche il 22enne torinese Tommaso Pibiri (dal Cus, 10’’92 sui 100).

La nuova collaborazione con l’Atletica Cairo porta in maglia biancorossa gli specialisti del mezzo fondo classe 2006 Ismaele Bertola (5.000 metri e strada) e Alessio Parodi (800ista). Sull’ormai consolidato asse con Castell’Alfero, ecco poi il promettente lanciatore Matteo Scarpulla pronto al nuovo balzo d’età con gli Allievi. Entra in squadra pure il 19enne Emanuele Peano, in prestito dal Borgaretto, per rinforzare il settore lanci.

Dall’Atletica Asti 2.2, nel solco della bella sinergia appena instaurata, arrivano il velocista Giacomo Rebazzana, l’ostacolista Andrea Tallarico, Valentina Ferretti e Chiara Bosticchio e Chiara Rebazzana; proviene invece dall’Hammer Team l’allievo Mattia Tagliapetra: tutti giovani e giovanissimi futuribili che con i tecnici astigiani Antonella e Stefania Giulivi vorranno crescere e dare il loro contributo.

Come detto confermatissima la “capitana” Vittoria Bollano di Alba, tra le migliori marciatrici italiane, gli astigiani Francesca e Giulia Paolin, Mattia Rocco, i velocisti Federico Lisa e Francesco Viotti e la mezzofondista veloce Elisa Calandri.

Conclude Enrico Priale: “Siamo fortemente convinti della bontà della nostra idea di atletica a 360°. Le collaborazioni confermate e quelle nuove instaurate, la promozione, i progetti, le attività scolastiche, i poli decentrati, e un’attenzione particolare per il vivaio del settore giovanile, ci hanno portato ad essere la società più grande del Piemonte. “Quantità e Qualità” sono i due caposaldi per il nostro futuro, l’uno strettamente correlato all’altro: l’offerta sportiva per i giovani e i risultati in pista. In tutto questo è fondamentale il sostegno delle Istituzioni e quello degli Sponsor che non è mai mancato”.