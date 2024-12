Volley A1F. Cuneo-Scandicci 1-3. La società "Arriviamo a un centimetro e quel centimetro ci manca sempre" [VIDEO]

La prima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà ha visto le Gatte della Honda Olivero Cuneo affrontare la Savino del Bene Scandicci. Un match bello impegnativo, uno dei big match della stagione, a cui le biancorosse si sono approcciate con determinazione e grinta.

Le cuneesi di Lorenzo Pintus hanno infatti entusiasmato il palazzetto con una grande partenza, in cui hanno aggredito le ospiti al servizio, in attacco e a muro, aggiudicandosi il set per 25-16. Nel secondo le toscane hanno pareggiato i conti, ma nel terzo le Gatte sono tornate a premere sull'acceleratore, allungando fin da subito e portandosi avanti. Nonostante questo importante vantaggio, le ospiti non si sono demoralizzate e hanno recuperato, colmando pazientemente il gap palla dopo palla e aggiudicandosi il set ai vantaggi, 25-27. Quarto parziale infine ad appannaggio totale delle ospiti, chiuso 15-25.

Le biancorosse hanno però dimostrato di essere sulla strada giusta. Coach Gaspari è dovuto ricorrere infatti alle sue titolari (Ognjenovic entrata nel terzo set e Nwakalor nel quarto) per riuscire nella rimonta e per aggiudicarsi con certezza i 3 punti.

"Una partita complessa, che ci lascia l'amaro in bocca e zero punti" ha commentato Enrico Anghilante, del CDA della Honda Olivero Cuneo, al termine nel match. "Si sono visti dei miglioramenti, la squadra le cose le sa fare. Con questo spirito andremo a Chieri".

E sulla scelta di Dodson commenta: "Una scelta fatta in proiezione futuro. Ce ne saranno altre? Vedremo".

Appuntamento per le Gatte quindi aper il primo dei tre derby piemontesi del girone di ritorno. Le avversarie saranno infatti le ragazze dellaallenate da. All'andata le chiaresi avevano superato per 3-0 le biancorosse, ma ora il ritorno è tutto da scrivere. Fischio di inizio