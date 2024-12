A Biella, Accademia Perosi diventa ufficialmente Università per la Musica Classica

Accademia Perosi di Biella diventa l’unica istituzione culturale in Piemonte, titolata, a rilasciare lauree triennali e lauree magistrali per la musica classica.

Nei giorni scorsi il Ministro dell'Università e della Ricerca, On. le Sen. Anna Maria Bernini, con proprio Decreto, su parere conforme della Commissione Interministeriale competente, ha riconosciuto l'equipollenza dei titoli rilasciati dalla Fondazione Accademia Perosi alla Laurea (triennale) nelle Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda nonché alla Laurea magistrale in Musicologia e Beni Musicali.

A distanza di alcuni anni dal riconoscimento ottenuto dal Ministero dei Beni Culturali come "Scuola d’eccellenza nazionale operante nell’ambito dell’altissima formazione musicale", il riconoscimento del livello universitario da parte del Ministero competente rappresenta il coronamento di un impegno iniziato oltre 40 anni or sono e che ha consentito a centinaia di giovani di raggiungere importanti successi e di dare così lustro a un'eccellenza nata a Biella e che è sempre stata una finestra sul mondo.

Oggi più che mai l’Accademia Perosi è una realtà internazionale i cui allievi occupano importanti ruoli nelle principali Istituzioni Musicali del Paese (Orchestra del Teatro Regio di Torino, Orchestra Sinfonica della RAI, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, ecc.) e primeggiano nei principali concorsi e premi internazionali (Premio Paganini).

In questo momento così importante per il futuro, il nostro pensiero non può non andare alla memoria del M° Giorgio Giacomelli che con la sua ostinata perseveranza e con il suo indomito ottimismo ha voluto spingere l'Istituto prima e l'Accademia poi verso questo obiettivo che abbiamo raggiunto collaborando con le Istituzioni che ci hanno accompagnato.

Un grazie particolare va, quindi, al Ministero dell'Università e della Ricerca, un grazie sincero al Ministero della Cultura e alla Regione Piemonte, che hanno sostenuto ininterrottamente le attività dell’Accademia Perosi fin dalla sua nascita e alle Fondazioni Cassa di Risparmio di Biella e CRT di Torino che negli anni ci hanno supportato, nonché al Comune di Biella e alla Provincia.

Grazie anche di cuore a tutti i Biellesi, in primis ai nostri affezionati sostenitori, che con la loro partecipazione alle nostre attività e il loro sostegno ci hanno sempre spronati a guardare con fiducia al futuro.

Avere in Città un'Università ed essere l’unica istituzione culturale in Piemonte titolata a rilasciare lauree triennali e lauree magistrali in un campo così iconico per l'Italia come la musica classica, ci inorgoglisce e ci stimola, ma siamo consapevoli che nel mondo nuovo, sempre più "connesso", solo lavorando in rete e aprendoci senza remore riusciremo ad essere all'altezza dell'impegno e delle sfide a cui ci siamo candidati.

Ci auguriamo che la gioia e l'orgoglio che oggi è in noi sia condiviso da tutta la Comunità biellese e piemontese a cui il nostro lavoro e il nostro impegno è più che mai dedicato.

