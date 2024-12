Alba, investe un minore sulle strisce, si dà alla fuga ma perde la targa: denunciata

Passerà un Natale decisamente poco sereno la 31enne che, nei giorni scorsi, è stata denunciata dai carabinieri della Compagnia di Alba per fuga in incidente stradale con danni alle persone, omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale, guida in stato di ebbrezza e lesioni personali colpose.

La donna, dopo aver investito un minore che stava attraversando le strisce perdonali di corso Cortemilia in Alba, si era data alla fuga. I carabinieri sono intervenuti sul posto a seguito della chiamata di un passante. Soccorso il ragazzo (per lui una prognosi di 10 giorni), sono poi scattati i primi accertamenti agevolati dal rinvenimento di una targa nelle vicinanze del'incidente.

I carabinieri sono rapidamente risaliti all'intestatario dell'auto, una donna di 31 anni, subito contattata con la scusa della restituzione della targa. Stava passando una serata con amici in una casa di Diano d’Alba come se nulla fosse accaduto. Raggiunta dai militari, la giovane ha negato le proprie responsabilità, nonostante la vettura fosse piena di ammaccature e danni riconducibili ad un investimento.

Messa di fronte ai fatti, ha finalmente ammesso di aver causato l’incidente a causa di una distrazione nel prendere delle sigarette dalla sua borsa. Sottoposta a test alcolemico, è quindi risultata positiva con 2.02 G/L. I presenti hanno dichiarato che la donna avesse bevuto un solo bicchiere con loro, facendo quindi intendere e portando gli investigatori a credere, dato l’elevato tasso alcolemico rilevato dal test, che la stessa avesse bevuto prima di mettersi alla guida, cosa poi ammessa dalla stessa donna.

Dovendo essere sottoposta anche ad esami antidroga, ha quindi ammesso di aver fatto uso di marjuana nella mattinata. Alla donna, denunciata a piede libero, sono state contestate anche numerose sanzioni amministrative al codice della strada.