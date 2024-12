Artist’s Life APS dedica il Natale ai bimbi del Regina Margherita con “Libri in Pediatria”

Un piccolo gesto, giunto alla sua IV edizione, per regalare un momento di gioia e serenità ai bambini ricoverati all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Questo è il pensiero alla base dell’iniziativa fortemente voluta dall’associazione culturale Artist’s Life APS che lunedì 23 dicembre ha consegnato quasi duecento libri, con altrettanti messaggi di gioia e di speranza, a cinque reparti dell’Ospedale Infantile di Torino.

Giunto alla quarta edizione, il progetto “Libri in Pediatria” ha ottenuto il patrocinio gratuito del C.R.A.L. OIRM e Sant’Anna. L’iniziativa è stata concepita dall’associazione culturale Artist’s Life APS che ha chiesto e ottenuto la partecipazione di Opificio Musicale ONLUS. Il Presidente M° Paolo Dellagiovanna si è mostrato disponibile a divulgare il progetto ai suoi associati.

Le due realtà culturali hanno lavorato in armonia e sinergia, spinte dal desiderio di alleviare il peso della degenza ai bambini ricoverati, attraverso la diffusione di libri di qualità. Il tempo trascorso in ospedale, infatti, si rivela faticoso per i più piccoli che sono costretti ad accantonare la vita all’aria aperta e a limitare le interazioni sociali agli orari di visita. Il progetto “ Libri in Pediatria” ha offerto un piacevole diversivo e un’alternativa allo schermo di tablet e Smartphone.

Il 23 dicembre quasi duecento bimbi hanno ricevuto un libro illustrato scelto dal catalogo della casa editrice Lisianthus Editore. Molte persone, privati cittadini e aziende, hanno partecipato attivamente, personalizzando con una dedica sincera e amorevole le copie scelte.

Il progetto è stato accolto con entusiasmo dall’organico dell’ospedale, presente alla consegna dei libri. Si ringrazia Odetto Laura – Dirigente Dipsa, Guardione Roberta – Pronto Soccorso, Francesca Nadia – Neuropsichiatria, Convertini Giacomina – Pediatria Degenza, Bertolami Carmela – Chirurgia medio bassa, Nucci Maria Grazia – Week Surgery. Presenti anche il Consiglio di Amministrazione del C.R.A.L. OIRM e Sant’Anna: Lucatorto Savino – Presidente, Salvatore Domenico – vice-Presidente, Cuva Salvatore – Tesoriere e Stainer Simonetta – Segretaria.

Tra le numerose persone che hanno aderito e promosso l’iniziativa all’interno della loro attività citiamo A.E.R. Service s.r.l., Immobiliare Pea s.a.s., Feniva s.r.l., Studio legale avv. Marco Novara, Studio commercialista Rachele Gatto e Studio di psicologia dott. Laura Izzi.

Libri in Pediatria ha pertanto rappresentato l’occasione per allietare il Natale ai bambini costretti a passare le feste lontani da casa. Si auspica che l’iniziativa possa ripetersi il prossimo anno, per regalare sorrisi ai piccoli pazienti degli ospedali di tutta Italia.