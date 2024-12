Natale, gli auguri del prefetto di Cuneo Mariano Savastano [VIDEO]

In occasione del Natale il prefetto di Cuneo Mariano Savastano formula i propri auguri alla cittadinanza.



“Faremo in modo – rassicura - che possiate trascorrere le feste in sicurezza e serenità, sarà nostro compito monitorare che ciò avvenga".





Guarda qui il video:



A quasi sei mesi dal suo insediamento ha potuto riscontrare la calda accoglienza dei cuneesi e il valido spirito di collaborazione con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.



“Un lavoro non solo mirato al favorire le condizioni di sicurezza, ma anche alla coesione sociale - ha detto Savastano -, che viene svolto dal prefetto insieme ai sindaci della provincia, alle forze dell'ordine, alle associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e con la società civile. Soltanto con l'impegno di tutti si può raggiungere il benessere e la pace sociale. Buon Natale a tutti”.