Vigili del fuoco in via PIgnari, nella notte appena trascorsa, per mettere in sicurezza la strada, diventata una lastra di ghiaccio a causa dell'acqua tracimata da un canale di irrigazione intasato.

L'acqua è fuoriuscita sulla sede stradale e si è ghiacciata a causa delle basse temperature, rendendo la strada molto pericolosa, al limite del praticabile.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco di Saluzzo e i tecnici comunali, che hanno provveduto a spargere il sale sulla strada.