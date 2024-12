Volley A2M. A Santo Stefano sfida d'alta quota al palasport di Cuneo: arriva la capolista Brescia [VIDEO]

La serie A2 maschile di volley è al giro di boa e mai come in questa stagione la classifica appare incerta. Ma, soprattutto, aperta.

Ad aggiudicarsi il titolo di Regina d'inverno è stata la Consoli Sferc Brescia che ha incamerato 30 punti sui 39 a diposizione nelle prime 13 giornate, frutto di 10 vittorie e 3 sconfitte: la squadra allenata da Roberto Zambonardi ha piegato il capo solo nelle prime due giornate di fronte a Cuneo e Aci Castello, poi al nono turno, ancora un quinto set fatale in casa con Aversa.

Dietro ai lombardi, con 28 punti troviamo Ravenna, poi a quota 27 Prata di Pordenone ed al quarto posto la MA Acqua S.Bernardo Cuneo con 24 punti.

In zona playoff anche Aversa (22) Porto Viro (21) e Pineto, prima delle quattro squadre che hanno attualmente 19 punti all'attivo. Le altre sono Fano, Siena ed Aci Castello. Un po' più staccate le squadre che si trovano attualmente invischiate nella lotta alla retrocessione, con Macerata pronta a fare un balzo verso l'alto (13 punti), poi Reggio Emilia e Cantù a quota 12 e a chiudere Palmi con 8 punti all'attivo.

Con 13 gare da giocare tutto resta possibile, dall'alto al basse della classifica. Via al girone di ritorno nel giorno di santo Stefano, data da anni ormai tradizionalmente a quello che si può considerare a tutti gli effetti un vero e proprio "Volley Day" capace di richiamare il grande pubblico nei palazzetti di tutta Italia.

Cuneo, per la prima volta dopo tante stagioni, avrà la possibilità di giocare di fronte al pubblico amico ed il palasport di San Rocco Castagnaretta è pronto ad accogliere un numero di spettatori che dalle previsioni della vigilia si prospetta davvero notevole. D'altra parte il match è di quelli di cartello: la squadra allenata da Matteo Battocchio ospita la capolista Brescia, in quello che sarà un vero e proprio test per i piemontesi per capire le loro reali potenzialità di fronte ad una "grande" del campionato. Probabilmente la più grande.

Ci vorrà la miglior Cuneo per portare via punti al cospetto di Tiberti e compagni, che in questo momento stanno esprimendo la miglior pallavolo della categoria, ma i piemontesi sono pronti a vendere cara la pelle. Sottile e compagni arrivano dalla vittoria netta per 3-0 con Aversa, mentre Brescia ha espugnato il campo di Cantù con lo stesso risultato. E già questa premessa promette scintille.

Per l'occasione il Club biancoblù ha organizzato il 𝑻𝙚𝒅𝙙𝒚 𝑩𝙚𝒂𝙧 𝙏𝒐𝙨𝒔, ovvero il lancio di pupazzi da parte del pubblico tra 1° e 2° Set, destinati all'ABIO CUNEO per il reparto di pediatria dell'Ospedale S. Croce e Carle

Sarà 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗𝗔𝗬 𝐂𝐔𝐍𝐄𝐎 𝐈𝐍𝐎𝐗 , che distribuirà agli ingressi i 𝗣𝗮𝗻𝗲𝘁𝘁𝗼𝗻𝗰𝗶𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶 e in più metterà 𝗶𝗻 𝗽𝗮𝗹𝗶𝗼 𝟯 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜 per il pubblico con estrazione e consegna alle 𝟭𝟳.𝟯𝟬. 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗯𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶 ESCLUSIVAMENTE a chi arriverà al palazzetto 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲.𝟯𝟬 𝗲 𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳.𝟮𝟬 con estrazione & 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟳.𝟯𝟬 insieme al 𝗯𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 del Cuneo Volley by Casciola Gioielli con 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗼 a forma di pallone da pallavolo.

Ne abbiamo parlato con Cristian Pavan, co titolare della Cuneo Inox, azienda che da sempre è accanto alla pallavolo cuneese.

Le sue parole nell'intervista video QUI SOTTO:

Ma saranno davvero molteplici le iniziative per la grande festa della pallavolo di Santo Stefano, come ci dice nell'intervista video a seguire il Direttore Generale di Cuneo Volley,