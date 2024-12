Cuneo, la sindaca Manassero saluta il 2024 guardando al futuro: "Sarà anno impegnativo, con al centro i l tema dei giovani e della pace" [VIDEO]

Anche l'amministrazione comunale di Cuneo - nella persona della sindaca Patrizia Manassero - saluta l'anno in arrivo e quello che lasceremo tra una manciata di giorni. Sfruttando l'occasione per guardare agli ultimi dodici mesi nell'ottica di un bilancio, e allo stesso tempo per definire nuovi propositi e progetti da mettere in campo.

"Il 2024 ha visto al centro i cantieri del PNRR, che sono materialmente partiti e la loro presenza in città è ben visibile: parlo di palazzo Santa Croce, il nuovo asilo nido a Madonna dell'Olmo, le unità abitative dedicate alle giovani famiglie all'ex caserma Piglione - racconta la sindaca -. Cuneo è stata ed è una città in fermento, grazie soprattutto al grande lavoro messo in campo dagli uffici comunali. Ma è stato anche l'anno della montagna, con la nomina a Città Alpina e tanti eventi e manifestazioni ottima occasione per allacciare o riallacciare rapporti importanti con chi la montagna la vive e la ama".

"Siamo tutti in attesa delle nuove prospettive che ci porterà l'anno prossimo - conclude Manassero -. Il 2025 sarà un anno altresì pieno e impegnativo, incentrato sui temi dell'abitare, dei giovani e della pace. A tutti quanti voi, da parte dell'amministrazione comunale di Cuneo, i più sentiti auguri di buone Feste".