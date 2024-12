Savigliano, gli auguri di Antonello Portera ai lettori Morenews: "Affrontiamo con gioia e speranza questo periodo e l'anno in arrivo" [VIDEO]

Anche il sindaco di Savigliano Antonello Portera si unisce alla schiera di saluti istituzionali ai lettori di TargatoCn, nell'occasione del Natale e della fine dell'anno.

"Si concluderà tra pochi giorni un anno che ciascuno ha vissuto secondo le proprie vicende della vita, tra soddisfazioni e tristezza - ha commentato Portera -. Così anche la nostra amministrazione, che è orgogliosa di tante attività svolte dai nostri concittadini, in tutti i campi dalla cultura allo sport: in questo senso occorre ricordare per esempio la giovane e promettentissima Sara Curtis".

"Lasciamo il 2024 felici e affrontiamo con gioia e speranza questo periodo, così come l'anno che verrà. Auguro a tutti i lettori e gli amici di TargatoCn un Natale sereno pieno di gioia e amore".