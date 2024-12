Italyacasa: Innovazione, Professionalità e una Visione Internazionale

Nel cuore della Riviera dei Fiori a Sanremo, Italyacasa si è affermata come una delle agenzie immobiliari di riferimento per chi cerca non solo una casa, ma un'esperienza unica nel mercato immobiliare. Abbiamo incontrato Luigi Ragone, fondatore dell'agenzia, e la sua squadra per scoprire come uniscono tradizione e innovazione per soddisfare una clientela sempre più internazionale.

Luigi, come è nata l'idea di Italyacasa e qual è la vostra missione?

Luigi Ragone: "Italyacasa è nata dalla passione per il territorio e dalla consapevolezza che Sanremo e la Riviera dei Fiori hanno un potenziale enorme, non solo per il mercato italiano ma soprattutto per quello internazionale. La nostra missione è semplice: aiutare le persone a trovare non solo un immobile, ma un luogo in cui costruire ricordi e vivere momenti autentici. Puntiamo a rendere il processo d'acquisto o vendita un'esperienza trasparente e gratificante".

Luigi Ragone

Qual è il segreto del vostro successo in un mercato competitivo come quello immobiliare?

Ci rispondono Sara, Mattia e Alissa del team Italycasa: "La comunicazione efficace è cruciale. Ogni immobile viene presentato al meglio, utilizzando strategie che attraggano il pubblico giusto. Il nostro impegno non si ferma alla vendita: seguiamo i nostri clienti anche dopo l'acquisto, garantendo supporto e una relazione di lungo termine. Inoltre, la conoscenza delle lingue e delle culture è una risorsa chiave per noi, permettendoci di costruire rapporti diretti e di fiducia con clienti provenienti da diversi mercati internazionali. Investiamo molto nella visibilità digitale. Grazie al nostro sito web, www.italyacasa.it , e alla presenza sui social media, riusciamo a raggiungere un pubblico internazionale in modo efficace".

Alissa Konnova

Mattia Losso

Sara Lunghi

Come vi distinguete nel mercato internazionale?

Luigi Ragone: "Abbiamo sviluppato una rete di collaborazioni con agenzie estere, portali immobiliari internazionali e professionisti del settore. Inoltre, la nostra posizione a Sanremo è strategica: è una città affascinante, a pochi passi dalla Costa Azzurra, che attrae investitori e acquirenti stranieri".

Qual è il futuro di Italyacasa?

Luigi Ragone: "Guardiamo al futuro con ottimismo e determinazione. Recentemente, abbiamo rinnovato i locali della nostra agenzia per offrire un ambiente moderno e accogliente. Inoltre, stiamo investendo in formazione continua per la nostra squadra così da migliorare costantemente i servizi offerti. Stiamo ampliando il nostro gruppo, includendo nuove figure professionali specializzate, e lavorando su progetti innovativi che migliorino ulteriormente l'esperienza del cliente. Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento non solo per il mercato locale, ma anche per quello globale".

Un augurio speciale:

In occasione delle festività natalizie, tutto il team di Italyacasa desidera augurare un sereno periodo natalizio a tutti i sanremesi e a coloro che sceglieranno di trascorrere le feste nella nostra meravigliosa città. Sanremo, con la sua atmosfera unica e il suo fascino, è pronta ad accogliere e a rendere le feste indimenticabili. Lo staff vi aspetta con il calore e la professionalità che ci contraddistinguono.

Italyacasa non è solo un'agenzia immobiliare: è una squadra di professionisti che condividono la passione per il proprio lavoro e una visione chiara del futuro. Grazie alla loro dedizione e competenza, stanno portando la bellezza e le opportunità della Riviera dei Fiori oltre i confini italiani. Se cercate un partner di fiducia per il vostro prossimo investimento immobiliare, Italyacasa è il nome da ricordare.

Agenzia Immobiliare a Sanremo - Italyacasa Via Roma 26

Mail: info@italyacasa.it

Tel. +39 0184.525497 o +39 334.9814598