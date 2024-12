Buon Natale dagli AIB, i preziosi volontari dell'associazione antincendi boschivi della provincia di Cuneo [VIDEO]

Quest'anno gli auguri ai nostri lettori arrivano anche dagli AIB, i volontari dell'anticendi boschivi. Sono preziosi, un sostegno indispensabile a presidio del territorio sul fronte della prevenzione degli incendi boschivi. E, soprattutto, intervengono quando gli incendi si verificano.

In provincia di Cuneo, purtroppo, succede spesso. Ma loro non si tirano mai indietro. Perché sono il braccio operativo di un sistema in grado di intervenire sugli incendi boschivi con efficacia ed efficienza, voluto e creato dalla Regione. Si riconoscono dalle tute arancioni e dai mezzi verdi e collaborano con i vigili del fuoco e con i carabinieri forestali, oltre ad essere nell’elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile.

Questo il loro augurio, accompagnato dal consiglio di Sergio Armando, referente per gli AIB della Valle Varaita.