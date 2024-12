Cresce il mercato dei regali di 'seconda mano': per Natale piemontesi disposti a comprarne anche 4 o 5

Il conto alla rovescia per il Natale è iniziato: c’è chi ormai da tempo ascolta musica natalizia, chi sta addobbando casa e chi pensa già al cenone. C’è però un pensiero che accomuna tutti gli italiani in questo periodo, piemontesi compresi: la lista dei regali di Natale, sia quelli da acquistare sia quelli che si vorrebbero ricevere.

Attraverso una ricerca condotta in collaborazione con mUp, Wallapop - piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand che promuove un modello di consumo più responsabile – evidenzia come il mercato dell’usato si sia ormai consolidato come opzione per lo shopping natalizio dei piemontesi: non solo la maggior parte degli intervistati considererebbe infatti l’acquisto di un dono second-hand, ma i più gradirebbero anche ricevere un regalo di Natale riutilizzato.

Dallo studio di Wallapop emergono quindi le principali tendenze di comportamento degli abitanti del Piemonte nei confronti del mercato del second-hand in fatto di regali di Natale: ecco le principali evidenze.

8 PIEMONTESI SU 10 APPREZZANO REGALI DI NATALE SECOND-HAND

Trovare sotto l’albero proprio il dono che si desidera è sempre una piacevole sorpresa. Per la maggior parte dei piemontesi non è importante che questo sia nuovo o riutilizzato: l’85% degli intervistati ha infatti dichiarato che scarterebbe volentieri un regalo second-hand, soprattutto se esteticamente perfetto e funzionante. Non è però questa l’unica condizione a favore di questi regali: il 22% dei piemontesi crede infatti che l’aspetto vintage di un dono lo renda più interessante, mentre l’8% considera l’impatto ambientale positivo di questa scelta come un fattore importante.

Per la maggior parte dei piemontesi, i libri sono gli oggetti riutilizzati che riceverebbero più volentieri come regalo di Natale (50%), seguiti da capi d’abbigliamento (38%) e smartphone (25%). Per oltre la metà dei piemontesi, un libro è anche il miglior oggetto a cui dare una seconda vita come dono di Natale (63%), seguito da piccoli elettrodomestici (35%) e capi d’abbigliamento (29%). I desideri del destinatario sembrano quindi coincidere con le idee del mittente: quale miglior periodo dell’anno per vendere su Wallapop questi oggetti inutilizzati?

ACQUISTO DI REGALI RIUTILIZZATI IN ALMENO 5 CASI

Dopo aver individuato quale dono fare a un familiare o un amico, inizia la ricerca del prodotto da acquistare. Anche quest’anno, Wallapop conferma una tendenza emersa durante lo stesso periodo del 2023: sempre più piemontesi prendono in considerazione l’acquisto di regali second-hand. Dalla ricerca emerge che ciò è vero per il 48% degli intervistati, percentuale che sale al 75% quando il prodotto usato ha un costo notevolmente inferiore rispetto al nuovo e quando è in perfette condizioni. In generale, le motivazioni che spingerebbero più piemontesi a considerare l’acquisto di doni second-hand hanno radici economiche (40%) e ambientali (32%).

Superata la fase di ricerca del regalo, si entra in quella di acquisto e per molti piemontesi il mercato second-hand sembra essere una scelta fidata. Tra gli abitanti del Piemonte che prenderanno in considerazione l’acquisto di doni riutilizzati, 7 su 10 confermano di voler comprare fino a 5 regali second-hand. A sorpresa, questo dato arriva a toccare il 90% tra coloro che arriverebbero ad acquistarne fino a 10. Questa evidenza dimostra come lo shopping natalizio si stia consolidando anche all’interno di questo mercato, che offre numerosi vantaggi rispetto alla nuova produzione, sia a livello economico sia a livello ambientale.

IL REGALO PIÙ DIFFICILE QUELLO PER IL PROPRIO PARTNER

Trovare il regalo di Natale perfetto può essere un’impresa. A volte si sa esattamente e con largo anticipo cosa acquistare, ma ci sono occasioni in cui si è costretti ad aspettare l’ultimo minuto perché non si hanno idee o non si è sicuri del dono a cui si è pensato. 7 piemontesi su 10 ammettono infatti di avere delle difficoltà nell’individuare il regalo giusto per familiari e amici, una situazione che accade soprattutto quando non si è certi delle preferenze e dei gusti dei destinatari.

Ma per chi si fa più fatica a trovare il regalo perfetto? Nonostante si possa pensare che stare insieme a qualcuno significhi conoscere tutti i suoi gusti e le sue necessità, è proprio il partner la persona per cui è più difficile scegliere un regalo: è vero per quasi il 47% degli intervistati, a cui seguono genitori (31%) e amici (29%).