Sanremo si accende di magia: non perdere il Capodanno Show 2024!

Sanremo, la capitale della musica e del celebre Festival, si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con un evento straordinario: la prima edizione del Capodanno Show.

L’appuntamento è per il 31 dicembre alle ore 21 a Pian di Nave, nel cuore della città, accanto allo scenografico Forte di Santa Tecla.

Una serata indimenticabile vi attende, con un grande spettacolo dal vivo ispirato ai migliori show televisivi.

Cittadini e turisti saranno coinvolti in un’esperienza unica, tra emozioni, ospiti d’eccezione e tanto divertimento!

“Sanremo è pronta ad accogliere tutti i turisti che verranno in città a trascorrere le vacanze natalizie – dichiara l’assessore al turismo Alessandro Sindoni - Abbiamo preparato un ricco calendario con oltre 140 eventi per tutti i gusti, che si svolgeranno lungo tutte le vie e le piazze del centro. Molti di questi appuntamenti saranno dedicati alle famiglie e ai più piccoli, andando ad allestire una città in festa nella quale poter trascorrere insieme tutto il periodo di Natale e Capodanno. E proprio per salutare l’arrivo del 2025 abbiamo organizzato il grande evento del Sanremo Capodanno Show, con un concerto musicale a Pian di Nave e il tradizionale spettacolo pirotecnico. Una manifestazione che prenderà il via già nel pomeriggio”.

Tra le novità di quest’anno, ricorda inoltre l'assessore. anche la possibilità grazie all’intelligenza artificiale di scoprire gli appuntamenti di ogni giorno dialogando con il Grinch tramite il link https://wa.me/+3901841968076, in modo da non perdersi nessun evento.

Un cast eccezionale

Il palco di Pian di Nave vedrà alternarsi artisti di grande rilievo e nuovi talenti:

Dargen D’Amico e Chiara Galiazzo , protagonisti di numerose edizioni del Festival di Sanremo, porteranno la loro musica e il loro carisma sul palco;

e , protagonisti di numerose edizioni del Festival di Sanremo, porteranno la loro musica e il loro carisma sul palco; Serena Brancale , già tra i big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025 , regalerà al pubblico una performance carica di energia;

, già tra i big in gara al prossimo , regalerà al pubblico una performance carica di energia; Cecile , voce straordinaria della famiglia Bocelli, accompagnata dalla talentuosa pianista Ilary Barnes , conquisterà il pubblico con la sua interpretazione. Cecile è, tra l’altro, pronta a rappresentare l’Italia al prossimo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar in Cile.

, voce straordinaria della famiglia Bocelli, accompagnata dalla talentuosa pianista , conquisterà il pubblico con la sua interpretazione. Cecile è, tra l’altro, pronta a rappresentare l’Italia al prossimo in Cile. Daniele Cabras, volto noto della comicità italiana e già alla conduzione di Prima Festival, intratterrà il pubblico con sketch irresistibili.

A completare il cast:

Andrea Settembre , giovane promessa in corsa per Sanremo Giovani 2025 ;

, giovane promessa in corsa per ; Giulia Molino , amatissima dal pubblico grazie al suo percorso in Amici ;

, amatissima dal pubblico grazie al suo percorso in ; I Disco Club Paradiso , pronti a far scatenare il pubblico con la loro energia;

, pronti a far scatenare il pubblico con la loro energia; Feisal Bonciani , apprezzato interprete dell’ultima edizione di Tale e Quale Show ;

, apprezzato interprete dell’ultima edizione di ; E ancora talenti locali come Fiat 131 e Martina Galizzi, insieme a molti altri.

Una conduzione tutta al femminile

A guidare la serata saranno due volti amatissimi della televisione italiana:

Francesca Manzini , brillante imitatrice e conduttrice di Striscia la Notizia ;

, brillante imitatrice e conduttrice di ; Ginevra Lamborghini, showgirl e personaggio dal carisma travolgente.

Uno spettacolo a 360 gradi

Il Capodanno Show non sarà solo musica: lo spettacolo sarà arricchito da band dal vivo, coinvolgenti coreografie di ballerini professionisti, sketch comici e un dj set che accompagnerà il pubblico oltre la mezzanotte, prolungando i festeggiamenti fino a tarda notte.

Sanremo: la cornice perfetta per il Capodanno

Questa prima edizione del Capodanno Show di Sanremo promette di trasformare la notte di San Silvestro in un’esperienza imperdibile, capace di attirare non solo i residenti ma anche numerosi visitatori da ogni parte d’Italia. Con uno spettacolo variegato e di alto livello, la città ligure si conferma ancora una volta come il palcoscenico perfetto per gli eventi di grande richiamo.

Dettagli dell’evento

Quando : 31 dicembre 2024, ore 21

: 31 dicembre 2024, ore 21 Dove : Pian di Nave, Sanremo

: Pian di Nave, Sanremo Ingresso : Gratuito

: Gratuito Informazioni: www.capodannoshow.it

Non resta che segnare la data in agenda e prepararsi a vivere una notte indimenticabile, tra musica, emozioni e il calore della festa. Sanremo è pronta ad accogliere il 2025 con uno spettacolo che lascerà il segno!