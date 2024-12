Dalla Vigilia a Santo Stefano: ecco cosa fare e dove andare nei giorni di Natale in provincia di Cuneo

Presepi viventi, fiaccolate e notti della Natività un po’ ovunque e tantissimi eventi culturali e di convivialità per la festa più amata dai bambini, con tante offerte di escursioni all’aria aperta e occasioni per visitare mostre e musei.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it. Per i presepi su www.presepiingranda.it .

***

CUNEO

IL GIOCO DELLA STELLA

Giovedì 26 dicembre, alle ore 15.30, presso il Teatro Toselli, parole, musica, scambi di pacchetti e di piccoli doni con l'unico obiettivo di stare bene insieme. Info:

www.melarancio.com





CUNEO

BABBO NATALE IN PIAZZA EUROPA

Martedì 24 dicembre dalle ore 15 Babbo Natale incontrerà i bambini e le famiglie in piazza Europa. Evento a cura dei Vigili del Fuoco di Cuneo.





***

ALBA

NOTTI DELLA NATIVITÀ

Alcuni eventi natalizi ad Alba qui: www.borgosanlorenzo.org/notti-della-nativita.html





ALBA

MOSTRA DEI PRESEPI

Mostra dei Presepi nella Chiesa di San Giuseppe, in Via Vernazza 6. Orari visite: dalle ore 14.30 alle 18.30. Info: 0173/215918.





ALBA

MADONNA DELLA BOCCIATA

Giovedì 26 dicembre apertura straordinaria presso Palazzo Banca d’Alba dell’esposizione della “Madonna della Bocciata” dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

***

BAGNASCO

PRESEPE VIVENTE

Martedì 24 e giovedì 26 dicembre apertura porte alle 19.30, inizio sacra rappresentazione ore 21 e alle ore 23 Santa Messa in costume. Via dei presepi e Presepe luminoso tutte le sere. Info:

www.presepedibagnasco.it





***

BENE VAGIENNA

PRESEPE VIVENTE

Martedì 24 dicembre dalle 20.30 alle 23, Presepe Vivente presso chiostro del Convento Francescano - ingresso Piazza San Francesco.





***

BERNEZZO

FIACCOLATA

Martedì 24 dicembre dalle 22.45, con partenza dalla Maddalena, fiaccolata di Natale e discesa per S. Messa in parrocchia alle 23.30.





***

BORGO SAN DALMAZZO

PRESEPI IN MONSERRATO

Martedì 24 e giovedì 26 dicembre apertura pomeridiana 14.30 - 18 dell’esposizione di “Presepi in Monserrato”.

***

BOVES

PRESEPI IN MOSTRA

Giovedì 26 dicembre aperta l’esposizione di Presepi nell’ex confraternita di Canta Croce, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 18. Info: 0171/391834





***

BRA - BANDITO

PRESEPE VIVENTE

Martedì 24 dicembre, dalle 20.30 alle 23, Presepe Vivente in frazione Bandito, via Visconti Venosta 80. Replica a Santo Stefano dalle 15 alle 19.





***

BROSSASCO

PRESEPE VIVENTE

Martedì 24 e giovedì 26 dicembre 2024 si svolgerà la 25esima edizione del Presepe Vivente presso il centro storico del paese. Info: https://www.comune.brossasco.cn.it/novita/news/144/Presepe-vivente-2024

***

CEVA

DICEMBRE CEBANO

Martedì 24 dicembre alle ore 10-11 e 15-19 Trenino di Natale alla riscoperta di Ceva. Alle

ore 20.45 spettacolo di Natale. Info: https://www.comune.ceva.cn.it/





***

CHERASCO

PRESEPI

Nei giorni natalizi saranno presenti i più tradizionali Presepi, allestiti presso la Chiesa di San Pietro e il Santuario della Madonna del Popolo e il “Presepe del Viaggiatore”, presso la Chiesa di S. Martino.





***

DEMONTE

VISITE PALAZZO BORELLI

Giovedì 26 dicembre possibili le visite guidate a Palazzo Borelli, con partenze alle ore 10.30 e 15.30. Info: portadivalle@vallesturaexperience.it





***

DOGLIANI

PRESEPE VIVENTE

Martedì 24 dicembre, dalle ore 20.30, 50esima edizione del Presepe Vivente con 350 figuranti in costume. Info ed eventi collaterali: @prolocodoglianicastello - 331 16 04 418 https://doglianiturismo.com/presepe-vivente-2024/





***

DRONERO

NATALE A DRONERO

Martedì 24 dicembre auguri sotto l’albero. Info: prolocodronero@gmail.com





***

GUARENE

SUL SENTIERO DELL’INCANTO

Martedì 24 dicembre, camminata sul Sentiero dell'Incanto, con ritrovo alle ore 9.50 e partenza alle 10 da Guarene c/o Na Buntà, Via Alessandro Roero 25/a parcheggio sferisterio, Strada Provinciale 50, angolo Via Ortigara. Pranzo al sacco in punto panoramico. Lunghezza percorso Km 14, dislivello tot. 395, rientro dalla passeggiata nel pomeriggio ore 15.45.

Info: https://terrealte.cn.it/events/domenica-18-dicembre-camminata-natalizia-il-sent%E2%80%A6





***

LA MORRA

NATALE IN PIAZZA

Martedì 24 dicembre, presso il Salone Polifunzionale di Piazza Vittorio Emanuele, dalle ore 14 alle 18.30, le associazioni lamorresi accoglieranno tutti per un pomeriggio all’insegna della convivialità e della magia natalizia. L'evento sarà anche l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale in compagnia. Dalle ore 16 alle 17.30, Babbo Natale in persona distribuirà i doni ai più piccoli (e non solo), accompagnato della Banda Musicale “G. Gabetti”, che allieterà il momento con il consueto intrattenimento natalizio. Info: https://www.lamorraturismo.it/





***

LIMONE PIEMONTE

ESCURSIONE

Giovedì 26 dicembre, dalle ore 9.30, escursione guidata a Limone Piemonte. In compagnia di una guida si andrà verso Punta Buffe e il faggio secolare dei Tetti Maschetta. Attività su prenotazione. Info: 349 47 19 727





***

MARMORA-BORGATA REINERO

PRESEPE VIVENTE

Martedì 24 dicembre, con ritrovo alle 21.30 a monte della borgata e parcheggio a Borgata Superiore, l’Associazione “Chaliar ODV”, il Comune di Marmora e la Proloco invitano al Presepe Vivente. Si consiglia di munirsi di pila e indossare calzature e abbigliamento adeguati. Per informazioni e/o partecipazione come figuranti contattare il n. 347 10 32 172. Info: https://www.comune.marmora.cn.it/





***

MONFORTE D’ALBA

ESCURSIONE NELLA LANGA

Giovedì 26 dicembre, con ritrovo ore 9.45 e partenza ore 10 da Regione Ginestra - Parcheggio Cimitero, escursione sulle colline della Langa, fra Doglianese e Monregalese. Lunghezza percorso Km 15 circa, dislivello tot. 495. Info. 339 65 75 703.





***

ORMEA

PASSIONE ACONCAGUA

Giovedì 26 dicembre alle ore 21 nel Nuovo Cinema Ormea si racconta un viaggio, il trekking di Massimo Seno e Gianni Bezzone su una delle cime più importanti dell'Argentina. Ingresso libero. Info: protocollo@comune.ormea.cn.it 0174/391101.





***

PEVERAGNO

NATALE IN CONTRADA

Martedì 24 dicembre dalle ore 19.30 e giovedì 26 dicembre dalle ore 19, torna la tradizionale rievocazione storica dei vecchi mestieri, il Presepe Vivente per le vie del paese e la degustazione di prodotti tipici. Le serate saranno accompagnate dallo spettacolo teatrale della Compagnia del Birùn. Inoltre il 26 dicembre il cielo si illuminerà con fuochi pirotecnici. Info: 347 79 26 842.





***

PIETRAPORZIO – PONTEBERNARDO

LA FESTO DU TARLUC

Martedì 24 dicembre, a Pontebernardo, alle ore 24, S. Messa presso la Chiesa dell'Assunta animata dalla musica tradizionale occitana a cura di Simonetta Baudino e i suonatori della valle Stura. Info: https://www.ecomuseopastorizia.it/





***

PRADLEVES

PRESEPE VIVENTE

Martedì 24 dicembre dalle 20.30 dall’imbocco della via vecchia del paese, fino alla piazza della Chiesa, Presepe Vivente e tradizionale messa di mezzanotte. Info: https://www.facebook.com/groups/148794645156726/posts/8953003754735727/?_rd

https://www.instagram.com/comune_pradleves/p/DDUn4lxtoAu/





***

PREA

PRESEPE VIVENTE

Martedì 24 e giovedì 26 dicembre, dalle ore 20.30, Presepe Vivente, organizzato dal circolo ACLI “Amici di Prea”, con 300 comparse e 55 mestieri rappresentati durante il tradizionale evento, giunto alla 42esima edizione. Navetta per raggiungere il borgo. Info: 339 75 58 866 circoloacliamicidiprea@gmail.com





***

RIFREDDO

NOTTE DI NATALE

Martedì 24 dicembre presso la Chiesa "Maria Regina", concerto musicale alle ore 23.30 della cantoria parrocchiale di Rifreddo. A seguire Santa Messa e un caldo e dolce rinfresco presso il Salone Parrocchiale offerto dal Comune e dal Gruppo Alpini. Info: https://www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/info@comune.rifreddo.cn.it 0175/260022





***

SAN DAMIANO MACRA

LA NOTTE DI NATALE

Martedì 24 dicembre, dalle ore 21.30 con partenza dal Pellerin per borgata Podio "La Notte di Natale - Caluma cui lanternin…ariva ‘l Bambin”. Percorso a piedi o con navetta. Alle 22 vin brulè e canti spontanei in borgata Podio e alle 23 S. Messa animata dal Coro Girotondo di Voci nella chiesa parrocchiale di San Damiano Macra. A seguire scambio degli Auguri di Natale con spumante, thè caldo, Vin Brulè, dolci natalizi e Babbo Natale. Info:0171/900203.





***

SOMMARIVA PERNO

CONCERTO SPIRITUALE DI NATALE

Giovedì 26 dicembre, alle ore 20.45, nella chiesa parrocchiale, la Corale Santo Stefano di Priocca, diretta da Luisa Tarabra e accompagnata all’organo da Daniele Gatto, eseguirà il “Concerto Spirituale di Natale”.





***

TORRE MONDOVÌ

PRESEPE VIVENTE

Martedì 24 dicembre, dalle 20.30 alle 23.30 lungo le suggestive vie di Torre Piazza, si terrà la tredicesima edizione del Presepe Vivente, organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Torre Mondovì, il Gruppo Comunale di Protezione Civile e con il sostegno della Fondazione CRC. La rappresentazione culminerà con la S. Messa di Vigilia alle 23.30, nella Confraternita dei Disciplinanti. Info: https://www.facebook.com/presepeviventetorremondovi/





***

VALLORIATE

MALEDETTE FESTE

Mercoledì 25 dicembre alle ore 21 presso il salone polivalente di Valloriate, “Maledette feste”. Info: www.montagnafutura.com





***

VILLAFALLETTO

CONCERTO DI SANTO STEFANO

Giovedì 26 dicembre alle ore 21 nella chiesa parrocchiale, “Concerto di Santo Stefano”, a cura della banda musicale “Conte Corrado Falletti”.





***

VILLANOVA MONDOVÌ - GROTTA DEI DOSSI

NATIVITÀ IN MOSTRA

Da mercoledì 25 dicembre al 6 gennaio, con visite guidate alle 15, 16 e 17, la Grotta dei Dossi di Villanova Mondovì ospiterà la 24ª edizione del Concorso “Presepi in Grotta”, un appuntamento annuale che si è ormai affermato come uno degli eventi più apprezzati del periodo natalizio in provincia di Cuneo. Oltre 40 presepi, realizzati da artisti, associazioni, scuole e appassionati della tradizione, saranno esposti in uno scenario unico e imperdibile. Info: 339 79 66 644 – 339 85 26 515 grottadossi@libero.it





***

VINADIO

CIASPOLATA

Giovedì 26 dicembre alle ore 17 a Strepeis, Bagni di Vinadio è organizzata una ciaspolata natalizia, con cena in rifugio. Ritrovo a Strepeis, ciaspolata al tramonto insieme alle guide escursionistiche Luca Franco e Stefano Melchio del consorzio valle Stura Experience. A seguire, cena presso il rifugio Dahu de Sabarnui. Rientro alle macchine in tarda serata. Attività su prenotazione. Info: www.visitstura.it.