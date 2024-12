In Granda (e in tutta Italia) panettone batte pandoro al pranzo di Natale: in tutto lo stivale spesi quasi tre miliardi di euro in cibo e bevande

Arriva quasi a toccare la cifra di tre miliardi di euro – nello specifico, 2,8 – la spesa complessiva effettuata dagli italiani per questo Natale, secondo quanto comunicato da Coldiretti. A farla da padrona con 920 milioni di euro carne, pesce e salumi, seguiti a ruota con 600 milioni da vino e altre bevande, con 580 milioni da ortaggi, conserve e frutta, con 300 milioni da dolci e prodotti e di panetteria e con 200 euro ciascuno da pasta e pane e da uova e formaggi.

Secondo i dati Coldiretti il Natale 2024 in Italia ha significato tradizione e prodotti locali. Quasi nove cittadini su 10 - l’88% circa - ha scelto di passare la giornata in casa propria o di amici e parenti, cucinando per poco più di due ore (tre nelle isole) o prendendo cibo d’asporto nel 9% dei casi; il resto – 4,5 milioni di italiani - si è diviso tra ristoranti, agriturismi e altre soluzioni. A tavola, fuori o dentro casa, una media di quasi otto commensali.

Presenza fissa sulle tavolate d’Italia lo spumante (nell’83% dei casi) e la frutta di stagione (88%). Tra i dolci, il 56% opta per quelli tradizionali locali – cucinati personalmente nel 47% dei casi -; panettone batte pandoro, con una presenza media del 77% contro il 55%.