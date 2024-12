Volley A1F. Nessun regalo di Natale per Cuneo, Chieri si aggiudica per 3-1 il match del Boxing-Day

Anche quest'anno, per il decimo anno consecutivo, si disputa il Boxing-Day, il match della Serie A1 Tigotà che si gioca il giorno di Santo Stefano. Questo 26 dicembre ha visto andare in scena ben due derby per le formazioni piemontesi, con Novara in trasferta a Villafranca Piemonte per affrontare Pinerolo e la Reale Mutua Fenera Club ’76 che ospita le Gatte della Honda Olivero Cuneo in un PalaFenera completamente sold out. Un match importante per entrambe le formazioni, uscite dall'ultima giornata, la prima del girone di ritorno, entrambe con zero punti, dopo aver perso rispettivamente con Novara e Scandicci.

Per le Gatte di Lorenzo Pintus, a secco di vittorie dal match contro Talmassons di inizio dicembre, si trattava di una partita particolarmente fondamentale, un'occasione per tentare di fare punti e dare uno scossone alla situazione classifica. Il match contro Chieri rappresentava infatti non solo il derby, già emozionante e combattuto di per sè, ma anche il momento di riscatto della formazione biancorossa, bisognosa di punti. Tuttavia, il match del Boxing-Day non ha sorriso alle Gatte cuneesi. Sono state infatti le collinari di Giulio Bregoli ad aggiudicarsi i tre punti in palio, conquistando il match per 3-1. Non è bastata una superlativa Anastasiia Kapralova, autrice di 16 punti, di cui 15 in attacco (37%), che, dopo un avvio lento, ha trascinato le Gatte alla vittoria del secondo set e lottato fino all'ultimo pallone per cercare di far vincere le cuneesi, che restano fanalino di coda della classifica.

Inizio equilibrato per entrambe le formazioni, poi dal 7 pari Chieri spinge sull'acceleratore e allunga, mettendo in difficoltà Cuneo in ricezione e in attacco, chiudendo con ben 7 muri vincenti. Poca reazione tra le fila di Cuneo e le collinari vincono 25-18. Copione diverso nel secondo set: piccolo strappo iniziale di Chieri poi subito ricucito dalle Gatte e si procede in parità. Le formazioni impattano sul 10 pari ma ora è Cuneo a fare lo scatto in avanti, con Kapralova che sale in cattedra e guida le biancorosse alla vittoria del set, chiuso 19-25.

Inizio del terzo parziale speculare ai precedenti: si procede in parità fino a 11, quando le collinari ingranano la marcia giusta e tornano a macinare punti, guidate dalle centrali Gray e Alberti e da Skinner. Le Gatte, trascinante ancora da Kapralova e Bjelica provano a resistere, ma Chieri è travolgente e chiude 25-19. Anche il quarto set è simile ai precedenti: inizio combattuto e parità fino a metà set. Anche qui le formazioni impattano sull'11 pari e poi sono ancora le collinari a imporsi, mettendo in difficoltà le Gatte in tutti i fondamentali e chiudendo 25-20. Premiata MVP del match Anne Buijs, che ha messo a segno 16 punti, 39% in attacco (13 attacchi vincenti) e 3 muri.

Queste le parole di Enrico Anghilante, CDA della Honda Olivero Cuneo, ai microfoni di VBTV dopo il termine del match: "Il campo, la pallavolo, il saper giocare, il tenere il risultato non ci hanno dato ragione. Chiudiamo l'anno bisesto, l'anno funesto per Cuneo, quello che vogliamo metterci alle spalle. L'appuntamento è con Pinerolo. Occorre fare punti, lo volevamo fare anche qua in realtà, però non li abbiamo meritati, altrimenti li avremmo portati a casa. Complimenti a Chieri, nella sua bolgia infernale, che si vince anche questa partita. Per noi il campionato è difficilissimo, ma non è finito".

Il prossimo match sarà infatti un altro derby piemontese: la terza giornata di ritorno vedrà infatti il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta ospitare le pinelle di Michele Marchiaro. Appuntamento quindi a domenica 5 gennaio per il secondo derby del Piemonte. Inizio alle 18:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: Signorile in regia, Bjelica opposta, schiacciatrici Martinez e Kapralova, centrali Cecconello e Polder, libero Panetoni.

Sestetto Chieri: in regia Van Aalen con Anthouli sulla diagonale, in banda Skinner e Buijs, al centro Alberti e Gray, libero Spirito.

PRIMO SET

Inizio equilibrato con entrambe le alzatrici che liberano i centrali in primo tempo: 1 pari, poi doppia murata di Alberti su Bjelica, 3-1. Serve un altro primo tempo di Cecconello per sbloccare Cuneo, 3-2, poi Skinner da seconda linea riporta avanti Chieri. Punto di Bjelica e pala out di Alberti, 4 pari, poi Alberti mura la pipe di Cuneo, 5-4. Ancora azioni combattute, 6 pari, poi il mani out di Kapralova porta le Gatte avanti, 7-6. Parità con l'errore al servizio di Cuneo, poi strappo di Chieri avanti, 11-7 con Anthouli, Gray e difficoltà di Martinez in ricezione, con Skinner che forza al servizio. Chieri a +4 e coach Pintus ferma il gioco. Si torna in campo ma Chieri continua ad allungare, 13-7. Serve l'errore di Skinner in pipe per sbloccare Cuneo, ma Gray riconsegna il punto alle collinari, 14-8. Errore al servizio di Chieri, poi mani out di Martinez: 14-10. Anthouli segna il 15esimo punto, poi invasione di Chieri: 15-11 e Lazic entra per rilevare Martinez in prima linea e va subito a segno, 16-12. Doppio punto di Skinner, 18-12 e secondo time out di Lorenzo Pintus. Mani out vincente di Lazic, Gatte a -5, poi errore di Skinner, 18-14. Azione successiva molto combattuta, con azioni prolungate chiusa dal tocco di secondo di Van Aalen. Ancora Gray a segno e doppio cambio con Savon e Turco che rilevano Signorile e Bjelica sul 20-14. Subito a segno Savon, 20-15, poi Skinner riconquista il servizio 21-15. Savon murata e errore di Skinner, 22-16. Ancora Kapralova murata, 23-16. Cuneo riesce a rosicchiare due scambi, poi Chieri chiude 25-18. Chieri conclude con 14 attacchi vincenti e 6 muri, mentre Cuneo totalizza 10 attacchi ma zero muri.

SECONDO SET

Martinez subito in difficoltà in ricezione, ma poi attacco vincente della stessa schiacciatrice, 0-1. Errore di Cecconello al servizio e Kapralova murata: 2-1. Sara Alberti a segno in primo tempo, 3-1, ed errore in battuta di Gray, 3-2. Le Gatte non mollano e recuperano: muro di Polder e si torna in parità. Scambi combattuti, si procede in parità: solo sul 10 pari le Gatte riescono a conquistare il primo break del set, 10-12 e Bregoli chiama il primo out della partita. Ace di Martinez, Gatte a +3. Kapralova a segno, 14-10. Buijs sblocca Chieri, poi ancora Kapralova: 11-15. Muro punto di Cecconello sulla pipe di Chieri poi Alberti in primo tempo: 12-16. Cecconello in primo tempo, seguita poi da Skinner: 13-17. Ancora Skinner, 14-17 e time out chiamato da Pintus. Muro di Bjelica su Skinner e punto di Martinez, 14-19. Doppio punto Chieri con Skinner e Buijs, 16-19. Invasione a muro delle collinari, Gatte a +4. Errore di Cecconello al servizio, Chieri tenta la rimonta ma Polder va a segno: 17-21. Buijs vincente sulla diagonale e mani out di Martinez: 18-22 e secondo time out di Bregoli. Ancora ace di Martinez, 18-23. Chieri con Buijs sblocca le collinari, poi ancora Kapralova vincente sulla diagonale 19-24. Mani out di Kapralova e Cuneo chiude 19-25. Le Gatte vincono con 15 attacchi vincenti, 5 muri e 2 ace, mentre le collinari concludono con 14 attacchi vincenti, due muri e zero ace.

TERZO SET

Terzo set con formazioni confermate e inizio equilibrato, si gioca punto a punto. Si arriva 9 pari, con tanti errori al servizio a entrambe le parti, poi Chieri riesce a rosicchiare il primo break, 11-9. Le Gatte però non ci stanno e recupera con Bjelica, a segno per due azioni: 11 pari. 12 pari ed è ancora Chieri a conquistare il break, con Anthouli e Buijs. 14-12 e time out di Lorenzo Pintus. Ancora Buijs a segno, Chieri a +3. Doppio cambio di Cuneo con Savon e Turco per Bjelica e Signorile. Imprecisione di Cuneo che gioca una free ball e primo tempo di Alberti, 16-12, poi invasione di Chieri a muro ed errore in attacco delle collinari: 16-14, Gatte a -2. Pallonetto vincente di Buijs, 17-14, poi Kapralova a segno: 17-15 e Pintus chiude il doppio cambio. Skinner a segno per due azioni, poi Kapralova murata: 20-15 e secondo time out di Pintus. Si torna in campo e Kapralova sblocca Cuneo, 20-16. Ancora Skinner a punto, seguita da Bjelica: 21-17 ed entra Lazic per rilevare Martinez in prima linea. Ancora Gray in primo tempo, poi ace di Skinner, 23-17. Diagonale vincente di Bjelica ed errore di Anthouli: 23-19 e time out di Bregoli. Mani out vincente di Gray e ace della stessa Gray: 25-19 Chieri, che chiude con 18 attacchi vincenti, di cui 2 muri e 2 ace. Le cuneesi terminano invece con solo 12 attacchi vincenti, zero muri e zero ace.

QUARTO SET

Si torna in campo e subito muro di Chieri su Bjelica. Errore delle collinari al servizio e si torna in parità. 2-2, poi altra murata di Gray su Martinez, 3-2. Ancora sequenza di errori al servizio da entrambe le formazioni, 4-3, poi pallonetto vincente di Bjelica e parità. Ancora pallonetto vincente di Kapralova, 5-4. Ci pensa Anthouli a riportare la parità e si procede così. Formazioni che impattano sull'11 pari, quando uno scambio lunghissimo e combattutissimo si conclude con la murata di Anthouli su Kapralova. Chieri a +1 e poi primo tempo vincente di Alberti: 13-11, primo break del match, e coach Pintus chiama il primo time out. Imprecisione di Chieri e Cuneo a -1, ma il tocco di seconda di Van Aalen riporta le padrone di casa avanti di due, poi Bjelica a segno, 14-13. Skinner vincente e ace di Alberti su Martinez, 16-13. Time out di Pintus e si ferma il gioco. Ancora difficoltà di Martinez in ricezione, poi Bjelica riconquista il servizio e Lazic rileva proprio la colombiana in prima linea. Palla dubbia di Skinner, si gioca il video check ma è out: 16-15, Gatte a -1. Errore di Bjelica e muro di Gray sempre sull'opposta serba: 18-15. Cecconello a segno in primo tempo, ma poi errore della stessa centrale: 19-16. Mani out di Buijs sul muro di Cuneo, 20-16 e collinari in fuga. Errore di Bjelica e Dodson rileva Polder, 21-16. Ace di Skinner su Kapralova, poi errore al servizio: 22-17. Anthouli segna il 23esimo punto e ancora doppio cambio Cuneo con dentro Savon e Turco. Errore di Gray al servizio, 23-18, e Savon a segno. 23-19 e time out chiamato da Bregoli. Errore al servizio di Lazic, poi Kapralova annulla il primo match point. Dodson al servizio su Skinner e gran punto di Buijs. Chieri chiude con 94 punti totali, di cui 57 attacchi vincenti, 15 muri e 4 ace. Cuneo conclude invece 82 punti, 51 attacchi vincenti, 5 muri e 3 ace.