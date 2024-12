Volley A2/F: il Puma affonda in un lago di difficoltà! La Bam Mondovì sconfitta dalla Picco Lecco per 3-0

Pesante passo falso per la Bam Mondovì, che nello scontro diretto in casa della Orocash Picco Lecco ha trovato una netta sconfitta per 3-0. Pumine fallose al servizio, fragili in ricezione e nella difesa a muro. Tante, poi, le difficoltà in attacco per la Bam, dove Giulia Viscioni (6) è apparsa in netta giornata "no", mentre Lara Berger (13) ha giocato con la solita corrente alternata.

Problemi tecnici, ma anche di tenuta mentale. Emblematica la gestione del secondo set, con le pumine avanti 17-23 e capaci di farsi rimontare fino a perdere il set con il punteggio di 26-24. Questa sconfitta rende ancora più complicata, se non drammatica, la situazione di classifica del Mondovì. Il Puma non ha ancora conquistato un punto in trasferta e in questa sfida avrebbe dovuto di certo dovuto portare a casa un risultato positivo. La Picco Lecco, invece, interrompe la serie di sei sconfitte consecutive e incrementa con tre punti preziosi la propria classifica.

PRIMO SET: si comincia subito con la richiesta del videocheck da parte del Puma, che restituisce alla Bam il primo punto del match. Buon avvio delle pumine, avanti 1-4. Time-out chiesto da coach Milano sul 2-6. Break conquistato dalla Picco, che accorcia il distacco sul 7-9. Squadre nuovamente in parità sul 10-10. Ace di Amoruso, 13-12. Il muro di Mangani consente alle padrone di casa di andare a +2 sul 15-13. Time-out chiesto da Basso sul 17-14. Difficoltà in ricezione per Mondovì. Bosso prende il posto di una evanescente Viscioni. Lecco prende il largo andando a condurre 19-14. Break monregalese. Qualche errore di troppo da parte della squadra lecchese e il Puma ne approfitta per per portarsi a un solo punto dalle avversarie, 21-20. Pronta risposta della Picco, 23-20. Poco dopo Atamah trova un perfetto lungolinea, che chiude il parziale sul 25-22.

SECONDO SET: equilibrio in avvio, 2-2. Break monregalese, che dopo il doppio ace di Lara Berger si porta sul 2-6. Stesso avvio del set precedente e stessa richiesta di time-out da parte di coach Milano. Ancora un ace per Berger, 2-8. Un paio di passaggi a vuoto per le pumine e la Picco si rifà sotto, 4-8. Viscioni a segno e Puma sul 6-12. La Bam tiene alta la guardia e si porta sul 10-15. Tanti errori al servizio da parte delle pumine. Viscioni non punge e la Picco accorcia le distanze, 13-16. Fast vincente di Livia Tresoldi, 13-18. Le rossoblù mantengono cinque punti di vantaggio sul 16-21. Il videocheck continua a essere alleato del Puma. Ace di Tresoldi, 17-23. Time-out chiesto da coach Milano. Lancini trova il punto del 18-23. Ace di Moroni. Sul 20-23 arriva la richiesta di time-out da parte di coach Basso. Si rientra in campo e Moroni si ripete con un doppio ace, 22-23. Lecco, sempre con Moroni, trova il punto della parità. Secondo time-out chiesto da Basso. Si prosegue ai vantaggi e poco dopo Moroni trova l'ace che chiude il set sul 26-24.

TERZO SET: pumine avanti 0-2. Cartellino rosso sventolato per le proteste del secondo allenatore Matteo Brignone. Si lotta punto a punto, 5-5. Break lecchese, 8-5. Time-out chiesto da coach Basso. Piacentini sfonda il muro monregalese, 15-11. Le rossoblù provano a restare attaccate al match, ma la Picco resta avanti di tre lunghezze, 19-16. Ace di Amoruso, 21-17. Time-out chiesto da coach Basso. Mangani mette a segno il punto del 24-21. Poco dopo arriva la stoccata vincente di Moroni per il definitivo 25-21.