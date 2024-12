Volley A2M. Cuneo-Brescia 0-3, Battocchio: "Per come siamo non so cosa avremmo potuto dare di più" [VIDEO]

Calmo e razionale come sempre, Matteo Battocchio analizza la partita contro Brescia. Di Pinali non c'è nulla da dire, si è già pronunciato il presidente Costamagna ed il coach non può che fare i complimenti a chi è andato in campo al suo posto: "Brignach ha fatto bene ad inizio partita, poi è un po' calato ma ci può stare"

Poi spiega quello che, secondo lui, ha fatto la differenza: "Loro son una squadra forte a muro ed i nostro errore più grande è proprio stato quello di concederglieli sapendo che sono al top in questo fondamentale".

Problemi sulle bande? "Sette ha fatto una partita molto importante".

Poi l'analisi finali sullo stato della sua squadra: "Ci hanno dato delle possibilità di rientrare, ma il rammarico è quello di aver sbagliato troppo e consecutivamente in quei momenti: questo è il problema più grande che abbiamo. Onestamente sono molto contento di come siamo stati in campo contro Brescia, non abbiamo mollato niente e per come siamo oggi non so cosa avremmo potuto dare di più"