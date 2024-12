Basket: a Corneliano d'Alba il trofeo della Coppa Italia serie A

Con grande orgoglio per lo sport ed il basket territoriale, il Pala Campus di Corneliano d’Alba (Via Giardino 3) il 28 dicembre ospiterà il trofeo della Coppa Italia di Serie A di Basket che sarò assegnata alle Final 8 di febbraio 2025 alla Inalpi Arena di Torino. Davanti a 16'000 spettatori sarà alzato dalla squadra che trionferà nella manifestazione, e sarà una delle più illustri del panorama nazionale: sarà l’Olimpia Milano, la Virtus Bologna o una delle più forti di tutta Italia. La Coppa Italia, ad ogni modo, riserva sempre sorprese e non a caso nell’ultima edizione a festeggiare è stata l’outsider Napoli Basket.

Per tutti gli appassionati del territorio sarà dunque possibile venire a vedere, toccare e fotografare il trofeo il 28 dicembre a Corneliano, al pomeriggio, durante il “Memorial Flavio Repetto”. Il memorial, intitolato al padre del Dottor Guido Repetto, AD del gruppo Elah Doufour, vedrà sfidarsi quattro squadre di altissimo livello di Under 15 Eccellenza. A fare gli onori di casa sarà una rappresentativa di Novipiù Campus Piemonte, con un gruppo che ha visto arruolati per l’occasione atleti di Pistoia Basket, Torrenuova Firenze, Rignano Firenze, GGS, Gators Savigliano, Pallacanestro Farigliano, Campus Piemonte e Olimpo Alba.

Le altre tre squadre che compongono il tabellone sono Novipiù Campus Monferrato, Olimpia Milano e Luino/Varese Academy per un quadrangolare davvero interessantissimo.

Questo il programma del torneo.

Sabato, 16:00: Novipiù Campus Piemonte – Novipiù Campus Monferrato.

Sabato 18:00: Olimpia Milano – Luino/Varese Academy.

Domenica, 15:30 finale per il terzo posto tra le due squadre sconfitte in semifinale.

Domenica 17:30 finalissima per il primo posto del Memorial Flavio Repetto.

Seguiranno alle 19:00 le premiazioni e i saluti.

La Coppa Italia sarà accompagnata dallo staff della Lega Serie A con activation per gli spettatori presenti e sarà, inoltre, possibile acquistare i biglietti per le Final Eight di Torino (in programma a febbraio 2025). Le semifinali e finali sono già quasi sold out.

Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa due giorni di grande basket con giovani talentuosi e la Coppa Italia, un’occasione davvero da non perdere.