A Mombasiglio una via dei presepi con settanta allestimenti

Sulla strada che dai piani porta alla chiesa di Mombasiglio, da parte dei mombasigliesi che abitano nella zona del centro storico, ormai da qualche anno è tradizione allestire in accordo con la Parrocchia una serie di presepi realizzati con le più svariate metodologie; dalle statuine classiche ai sassi, dalla stoffa ai vasi di vetro.

Ognuno può dare libero sfogo alla propria fantasia nella creazione di queste piccole opere d’arte, liberamente visibili da chi percorre queste vie approfittando delle giornate di sole.

Quest’anno si contano circa 70 presepi, segnalati sul percorso da grandi fiocchi rossi appesi alle facciate delle abitazioni vicino alle realizzazioni.

Per chi volesse vederli, i presepi sono visibili fino al 6 gennaio.

Il percorso di visita consigliato parte da via Viglione-angolo via umberto 1° (ex birreria) a salire da via Viglione svoltando poi verso via Roma e a seguire via Marchesa Trotti, via Roma, via Berrueri e via San Bernardo, per concludere dalla chiesa visitando il presepe allestito sotto lo scalone di ingresso.

E’ presente una installazione anche dal santuario della Madonna del Soccorso, sulla strada che da Mombasiglio conduce a Lesegno.