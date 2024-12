La Lav Cuneo in campo contro i botti: Capodanno in sicurezza per nostri amici animali

"Capodanno in sicurezza per i nostri amici animali!". Questo il titolo dell’iniziativa annunciata dalla sezione di Cuneo della Lega Anti Vivisezione (Lav) con la sua responsabile Luisa Gasteldelli.

"La notte di Capodanno – spiega la sezione Lav in una nota – può essere spaventosa per gli animali a causa dei botti, ma non siete soli! La sede LAV di Cuneo sarà attiva la notte del 31 dicembre per fornire supporto agli animali in difficoltà e ai loro custodi. Dalle 20 del 31/12 alle 8 dell’ 1/1 potrete chiedere informazioni ai numeri 329/1755819 e 333/8347714 per conoscere la clinica h24 più vicina e tutti i numeri utili in caso di animali dispersi e incidentati. Inoltre, dal 1° al 6 gennaio, saremo disponibili per offrire consigli e aiuto pratico per la ricerca di animali smarriti".

L’associazione offre poi consigli sulle iniziative che si possono assumere da subito: preparate un rifugio sicuro per i vostri animali; teneteli al chiuso e controllate che siano identificabili (microchip o collare). "Se avete bisogno di aiuto, non esitate a contattarci – concludono i volontari –. Insieme possiamo proteggere e ritrovare i nostri amici a quattro zampe".