Saluzzo, raccolta rifiuti: modifiche per le festività

Il Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (Csea) e la ditta Sangermano comunicano che, come è avvenuto per martedì 24, vigilia di Natale, anche martedì 31 dicembre, vigilia di Capodanno, per permettere al personale di rientrare prima a casa, i passaggi consueti della zona gialla serale saranno anticipati di circa un’ora: sacchi di rifiuti solidi urbani (Rsu) e rifiuti di carta devono essere lasciati in strada entro le ore 18.

Come da calendario già fissato, inoltre , mercoledì 1° gennaio, primo giorno dell’anno, le raccolte non si si effettueranno. Sono posticipate al giorno successivo, giovedì 2 gennaio, quando ci sarà il recupero della raccolta di Rsu e carta della zona blu.

Sono confermati i servizi previsti per la zona rossa del 2 gennaio per Rsu e plastica.

Infine non sono previsti cambi per la giornata festiva di lunedì 6 gennaio, Epifania, quando sono confermati Rsu e carta della zona rossa.