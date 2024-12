Incidente stradale stamattina in frazione Pradeboni di Peveragno, auto esce di strada e si ribalta: conducente lievemente ferito

Un'autovettura condotta da una persona disabile è uscita di strada ed è precitata in una scarpata per qualche metro sulla strada provinciale che collega Chiusa Pesio a Peveragno in frazione Pradeboni.



L'incidente è accaduto intorno alle 11 di questa mattina. L'auto si è ribaltata bloccando all'interno il conducente, per questo sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria regionale del 118, i vigili del fuoco della prima partenza del comando provinciale di Cuneo con la squadra SAF e i carabinieri per i rilievi del caso.

Una volta liberato il conducente è stato trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti.