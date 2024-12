Mondovì: lo storico caffè Grigolon con Jannik Sinner sul calendario Lavazza 2025

Jannik Sinner, Whoopi Goldberg e Big Mama. Sono soltanto alcuni dei protagonisti del calendario Lavazza 2025, realizzato da Armando Testa in occasione dei 130 anni dell’azienda. Un prodotto iconico che quest’anno parla anche un po’ monregalese grazie alla presenza, nel mese di aprile, di Barbara Grigolon, titolare dell’omonimo caffè storico nato nel 1912. In questi giorni, allora, è stata consegnata proprio alla Città di Mondovì una copia del calendario che intende celebrare il concetto dell’incontro e dell’amalgama di gusti, culture e colori.

«Non possiamo che esprimere profonda gratitudine a Barbara e alla sua famiglia per la straordinaria esperienza gastronomica che da più di un secolo contraddistingue Grigolon», il commento del sindaco, Luca Robaldo. «Figurare tra i protagonisti del calendario “Lavazza” rappresenta un doveroso omaggio alla maestria artigiana, ma anche un indiretto riconoscimento per il tessuto commerciale e produttivo del Monregalese vista la presenza, in foto, delle paste di meliga, storica e apprezzata eccellenza locale».