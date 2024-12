Aggredita dall'ex a Oslo, lo zio: "La stanno risvegliando, siamo fiduciosi"

(Adnkronos) -

Sta meglio Martina Voce, la 21enne fiorentina aggredita dall'ex a Oslo la scorsa settimana. "La stanno risvegliando piano piano. Un passo alla volta. L'evoluzione delle condizioni possiamo dire che è positiva", afferma all'Adnkronos lo zio Antonio Voce.

La giovane è scampata venerdì scorso a un femminicidio. L'ex fidanzato Mohit Verma Kumar, 24 anni, figlio di padre norvegese e madre indiana, ingegnere informatico in uno studio legale, si era presentato nel negozio di gastronomia 'Smak av Italia', in un centro commerciale di Oslo, dove Martina è general manager. Non ha detto una parola e tirando fuori un coltello da cucina l'ha colpita una prima volta, all'orecchio sinistro. La ragazza è caduta per terra ma si è difesa mentre l'ex fidanzato Mohit ha continuato a sferrare fendenti: trenta coltellate.

"Ha riconosciuto la sorellina, che sta con lei, la madre e il padre. Siamo nella fase del lento risveglio. Siamo fiduciosi. Ieri ha subito un intervento alle mani e stamattina mio fratello l'ha vista e ha trascorso la notte tranquilla. Un nuovo aggiornamento forse si potrà avere nel pomeriggio", conclude Antonio Voce.