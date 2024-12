Alba: vietato accendere, lanciare e sparare botti e petardi dal 31 dicembre all’1 gennaio

Dal 31 dicembre 2024 all’1 gennaio 2025, su tutto il territorio del Comune di Alba, è vietato accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici o similari.

Per garantire la sicurezza, l’incolumità, la quiete pubblica e il benessere degli animali domestici, il sindaco Alberto Gatto ha firmato apposita ordinanza venerdì 27 dicembre.

La violazione comporta una multa che va dai 25 ai 500 euro.

«Botti e petardi – spiega il sindaco Alberto Gatto – possono provocare infortuni anche gravi alle persone, mentre gli animali domestici possono spaventarsi ed avere problemi di orientamento causati dal forte rumore degli spari. Per questo, invitiamo i cittadini a non utilizzarli per festeggiare il Capodanno».