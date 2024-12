Chiara Ferragni, il recap del 2024: "Un anno da ricordare". Il video in lacrime

(Adnkronos) -

Chiara Ferragni saluta il 2024. Con un video pubblicato su Instagram, l'imprenditrice digitale ha voluto riassumere alcune delle tappe più importanti dell'anno che sta per terminare: dai momenti di sconforto, alla felicità ritrovata.

"Ciao 2024. Grazie per tutto l'apprendimento e per avermi reso quello che sono oggi", queste le parole che Chiara Ferragni ha aggiunto a corredo del video. Decine di clip diverse, che immortalano alcuni dei momenti più significativi del suo 2024.

"Non ti odio 2024, ma sei stato un anno difficile. Pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti. Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d'occhio e mi hai insegnato a fidarmi di più di me stesso", questo recita la voce che fa sottofondo al videoclip. L'anno che sta per concludersi non è stato semplice per Chiara Ferragni: dal

Pandoro-gate

alla separazione dal papà dei suoi figli, Fedez.

Ma nonostante tutte le difficoltà, Chiara ringrazia il 2024 per averla resa la persona che è oggi. Più volte, l'influencer sui social ha parlato di una sua rinascita personale, grazie anche all'amore ritrovato con Giovanni Tronchetti Provera.

"Hai scoperto la tua forza, la tua incredibile resilienza. Non sai quanto ti ammiri", ha commentato sotto al video la mamma dell'imprenditrice digitale, Marina Di Guardo.