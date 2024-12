Incidente a Savigliano sulla SS 662: auto fuori strada. Conducente in ospedale in codice verde

Auto esce di strada e finisce nel fosso. L'incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 16 sulla SS 662 a Savigliano.

Il conducente, unico occupante, non è rimasto incastrato ma per liberarlo dall'abitacolo della vettura sono dovute intervenire le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Savigliano, che lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.



Il conducente ferito lievemente, come prassi in casi simili, è stato trasportato in ospedale in codice verde per accertamenti.