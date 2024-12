Incidente sul lavoro nel Crotonese, si ribalta col muletto e muore a 52 anni

(Adnkronos) -

Un uomo di 52 anni, G. G., originario di Isola Capo Rizzuto, ha perso la vita questa mattina a causa di un incidente a bordo di un muletto. L'uomo stava trasportando del materiale verso il Villaggio San Francesco di Le Castella, in provincia di Crotone quando, per cause da accertare, il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. Il 52enne è deceduto sul colpo. Sul posto i carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto per i rilievi e i vigili del Comando provinciale di Crotone, che stanno procedendo al recupero della salma.