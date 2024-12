Mondovì, lavori di messa in sicurezza della condotta del gas metano: chiude temporaneamente via Enzo Tortora

A partire dalla giornata di oggi, venerdì 27 dicembre, e fino al termine dei lavori previsto per il 7 gennaio 2025 (salvo ritardi tecnici nelle lavorazioni e/o condizioni meteo avverse), è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Enzo Tortora tra il civico 48 e piazza IV Novembre, per un intervento di messa in sicurezza della condotta del gas metano. In contemporanea, sono istituite la direzione obbligatoria a destra in via Carassone verso la strada comunale Carassone-Piazza per il traffico veicolare diretto a Breo e la direzione obbligatoria a destra in via Enzo Tortora verso via Nino Carboneri per il traffico veicolare diretto a Piazza.

L’accesso per via Ospedale, piazza IV Novembre e via delle Scuole, dunque, potrà avvenire esclusivamente dai rioni di Piazza o di Carassone, mentre l’accesso e il recesso per l’Istituto “G. Baruffi” potranno avvenire dall’accesso veicolare situato a valle, opposto al civico 48. Al fine di minimizzare i disagi ai residenti, apposite comunicazioni sono state affisse in loco nei giorni scorsi. Per eventuali esigenze o informazioni, è comunque possibile contattare il Comando di Polizia Locale allo 0174.559205.