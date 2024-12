Pallavolo / Concluso il corso per arbitri 2024 organizzato dal Comitato Territoriale Fipav Cuneo-Asti

Si è appena concluso il corso per arbitri di pallavolo 2024, organizzato dal Comitato Territoriale Cuneo-Asti della Federazione Italiana Pallavolo, che ha visto la partecipazione di 10 nuovi aspiranti ufficiali di gara, ora pronti ad affrontare il mondo della pallavolo con competenza e professionalità.

I partecipanti hanno completato un programma intensivo di formazione che ha abbinato teoria e pratica, con esercitazioni sul campo e approfondimenti sulle regole di gioco.

"Questa esperienza segna solo l'inizio del loro cammino nell'arbitraggio – si fa sapere dal Comitato Fipav – e siamo entusiasti di poter dare il via a una nuova edizione del corso per tutti coloro che vorranno entrare anche loro a far parte di questa importante figura sportiva".

PERCHÉ DIVENTARE ARBITRO DI PALLAVOLO?

Se anche tu desideri entrare nel mondo della pallavolo, ma da un'altra prospettiva, diventare arbitro potrebbe essere la scelta giusta. Il nostro corso ti offre l'opportunità di:

Imparare le regole del gioco in maniera approfondita, per poter gestire ogni situazione con sicurezza e competenza.

del gioco in maniera approfondita, per poter gestire ogni situazione con sicurezza e competenza. Sviluppare competenze pratiche per dirigere le partite dei campionati F.I.P.A.V del Comitato Territoriale Cuneo Asti.

per dirigere le partite dei campionati F.I.P.A.V del Comitato Territoriale Cuneo Asti. Avere un ruolo centrale nel mondo della pallavolo, contribuendo alla crescita e al fair play del gioco.

COSA OFFRIAMO NEL NUOVO CORSO?

Il prossimo corso per arbitri di pallavolo seguirà lo stesso alto standard formativo che ha reso quello del 2024 un successo. Ecco cosa ti aspetta:

Formazione Teorica : Approfondimento delle regole ufficiali, della casistica e delle dinamiche di gioco.

: Approfondimento delle regole ufficiali, della casistica e delle dinamiche di gioco. Affiancamento Pratico : Affiancamenti e tutoraggi sul campo, con arbitri esperti.

: Affiancamenti e tutoraggi sul campo, con arbitri esperti. Certificazione: Al termine del corso sarai abilitato a dirigere le gare FIPAV dei campionati territoriali - Se studente potai accedere ai crediti formativi.

I VANTAGGI DI DIVENTARE ARBITRO

Oltre a vivere la passione per la pallavolo da un punto di vista unico, l’arbitraggio offre anche vantaggi concreti:

Opportunità di carriera: dopo una prima esperienza e crescita tecnica a livello Territoriale, potrai essere chiamato a dirigere gare di livello dapprima Regionale, poi Nazionale fino al livello Internazionale. Inoltre potrai essere impiegato in funzioni di staff nelle gare dei campionati di serie A (segnapunti / addetto al videocheck).

dopo una prima esperienza e crescita tecnica a livello Territoriale, potrai essere chiamato a dirigere gare di livello dapprima Regionale, poi Nazionale fino al livello Internazionale. Inoltre potrai essere impiegato in funzioni di staff nelle gare dei campionati di serie A (segnapunti / addetto al videocheck). Crescita Personale : L'arbitraggio sviluppa capacità decisionali, leadership e gestione dello stress, competenze utili anche nella vita quotidiana e professionale.

: L'arbitraggio sviluppa capacità decisionali, leadership e gestione dello stress, competenze utili anche nella vita quotidiana e professionale. Rimanere nel mondo della pallavolo: Se ami questo sport, ma non vuoi giocare, diventare arbitro ti permette di continuare a far parte di questa fantastica comunità.

COME ISCRIVERSI AL CORSO?

Il processo di iscrizione è semplice veloce e gratuito! Se sei residente nelle provincie di Cuneo e Asti puoi registrarti direttamente online, compilando il modulo al seguente link: https://forms.gle/7a6v5AKvLjBrensq8 o scrivendo una mail ad arbitri@fipavcuneoasti.it

Una volta effettuata la manifestazione di interesse, riceverai tutte le informazioni per iniziare il corso.