Per i tecnici di B Sassuolo, Spezia e Pisa in A, Shpendi rivelazione

PALERMO (ITALPRESS) - Juve Stabia e Cesena sorprese del campionato, Sassuolo (la più votata), Spezia e Pisa saranno le tre promosse nel massimo campionato. E' quanto emerge nel tradizionale sondaggio di metà campionato promosso dall'ITALPRESS coinvolgendo i tecnici di serie B. La squadra campana e quella romagnola, entrambe neopromosse, rispettivamente con 8 e 6 voti a testa, si dividono la maggior parte delle preferenze dei tecnici, precedendo Spezia (2), Carrarese, Mantova e Pisa (1 a testa). L'albanese del Cesena, Cristian Shpendi, è risultato il calciatore più votato come rilevazione (7 voti), seguito a ruota dallo spezzino Francesco Pio Esposito (4). Per i tecnici di serie B le tre promosse saranno Sassuolo (17 voti), Pisa (14) e Spezia (14), qualche chance anche per Cremonese e Palermo (2 voti). Queste le tre domande rivolte ai tecnici: 1. Squadra sorpresa del campionato 2. Calciatore rivelazione 3. Le tre promosseMORENO LONGO (BARI)1. Mantova2. Adorante (Juve Stabia)3. Sassuolo - Pisa - Spezia PIERPAOLO BISOLI (BRESCIA)1. Juve Stabia2. Francesco Pio Esposito (Spezia)3. Sassuolo - Pisa - SpeziaANTONIO CALABRO (CARRARESE)1. Cesena2. Francesco Pio Esposito (Spezia)3. Sassuolo - Pisa - Spezia FABIO CASERTA (CATANZARO)1. Cesena2. Pompetti (Catanzaro)3. Sassuolo - PisaMICHELE MIGNANI (CESENA)1. Juve Stabia2. Shpendi (Cesena)3. Sassuolo - Pisa - SpeziaALESSANDRO DAL CANTO (CITTADELLA)1. Cesena 2. Shpendi (Cesena)3. Sassuolo - Palermo - CremoneseMARCO ALVINI (COSENZA)1. Juve Stabia2. Shpendi (Cesena)3. Sassuolo - Pisa - Spezia GIOVANNI STROPPA (CREMONESE)1. Juve Stabia2. Francesco Pio Esposito (Spezia)3. Sassuolo - Pisa - Spezia LEANDRO GRECO (FROSINONE)1. Juve Stabia2. Barcella (Frosinone)3. Sassuolo - Pisa - Spezia GUIDO PAGLIUCA (JUVE STABIA)1. Carrarese2. Folino (Juve Stabia)3. Sassuolo - Pisa - SpeziaDAVIDE POSSANZINI (MANTOVA)1. Pisa2. Shpendi (Cesena)3. Sassuolo - Spezia - CremonesePAOLO MANDELLI (MODENA)1. Spezia2. Palumbo (Modena)3. Sassuolo - Pisa - SpeziaALESSIO DIONISI (PALERMO)1. Spezia2. Francesco Pio Esposito (Spezia)3. Sassuolo - Spezia - PalermoFILIPPO INZAGHI (PISA)1. Juve Stabia2. Piccinini (Pisa)3. Sassuolo - Pisa - SpeziaWILLIAM VIALI (REGGIANA)1. Cesena2. Shpendi (Cesena)3. Sassuolo - Pisa - SpeziaLEONARDO SEMPLICI (SAMPDORIA)1. Juve Stabia2. Shpendi (Cesena)3. Sassuolo - PisaFABIO GROSSO (SASSUOLO)1. Cesena2. Shpendi (Cesena)3. -------LUCA D'ANGELO (SPEZIA)1. Juve Stabia2. Candelari (Spezia)3. Sassuolo -FABRIZIO CASTORI (SUDTIROL)1. Cesena2. Salvatore Esposito (Spezia)3. Sassuolo - Pisa - Spezia - Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).