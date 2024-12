Sanremo 2025, al via iscrizioni al FantaSanremo: il regolamento

(Adnkronos) - Da oggi, venerdì 27 dicembre è possibile iscriversi al FantaSanremo 2025 aggiornando o scaricando l'applicazione FantaSanremo disponibile su App Store e Play Store per dispositivi mobile iOS e Android o accedendo al sito fantasanremo.com.

Le squadre non saranno più composte dai tradizionali 5 artisti ma da ben 7. Ogni fantallenatore dovrà quindi gestire la propria squadra schierando una formazione di 5 Titolari e 2 Riserve sempre rimanendo entro il limite inviolabile dei 100 baudi.

Gli artisti schierati come Titolari porteranno alla squadra i punti relativi a bonus e malus di tutto il Regolamento. Mentre gli artisti schierati come Riserve potranno guadagnare o perdere punti solo ed esclusivamente grazie ai Bonus e Malus Extra che i fantallenatori troveranno specificati nel Regolamento. Ogni fantallenatore potrà gestire quotidianamente i propri artisti. Sarà possibile sostituire i Titolari e Riserve ogni giorno da mercoledì 12 a sabato 15 febbraio, dalle ore 8 alle 20. Questo non significa che sia obbligatorio cambiare la formazione durante la settimana del Festival. Qualora non venisse modificata infatti la formazione verrà confermata in automatico l'ultima inserita. Dal punto di vista puramente strategico però non è la scelta più saggia. Nella seconda e terza serata del Festival si esibiscono la metà degli artisti in gara e quindi sarebbe consigliabile schierare una formazione con il maggior numero possibile di artisti che andranno a esibirsi nella singola serata.

Le modifiche di quest'anno nelle meccaniche di gioco riguardano anche l'importante ruolo del Capitano che non raddoppierà i bonus della serata finale come gli anni scorsi. Da questa edizione infatti il capitano raddoppierà i punti ottenuti tramite i bonus relativi ai piazzamenti in Top 5 per ogni serata (nel caso chiaramente sia presente nelle prime 5 posizioni della classifica parziale) e i punti dei bonus e malus relativi al piazzamento in classifica finale. Il capitano inoltre non sarà fisso per tutta la durata del Festival ma si potrà rinominare ogni sera, ovviamente fra i cinque artisti schierati come titolari.

Profondo restyling anche per il Regolamento con molti bonus e malus che non dipenderanno direttamente dalla volontà degli artisti e che prenderanno in considerazione azioni che avverranno non solo sul palco dell'Ariston ma anche, ad esempio, nel backstage. Ci saranno infatti bonus e malus giornalieri che resteranno segreti fino a poco prima di ogni serata e saranno validi solo per la serata corrispondente al giorno in cui verranno svelati.

L'altra grande novità è l'approdo all'interno del Regolamento del DopoFestival con un “pacchetto” di bonus dedicato agli artisti che vi parteciperanno. Confermatissimi invece i Bonus Premium ideati in collaborazione con i partner del FantaSanremo 2025.

Ogni fantallenatore potrà formare fino ad un massimo di 5 squadre e partecipare con esse ad un massimo di 25 leghe, tenendo presente che ogni lega può ospitare soltanto una squadra per utente.

Sarà possibile creare e modificare le proprie squadre fino alla chiusura delle iscrizioni fissata per lunedì 10 febbraio 2025 alle 23.59 salvo eventuali proroghe.

Visto il cast allestito per questo Festival di Sanremo 2025 da Carlo Conti non sarà semplice per i fantallenatori creare il proprio “dream team” ma per iniziare a studiare le combinazioni queste sono le quotazioni dei 30 cantanti in gara:

Achille Lauro 18 baudi;

Bresh 13;

Brunori Sas 14;

Clara 14;

Coma_Cose 16;

Elodie 18;

Emis Killa 12;

Fedez 17;

Francesca Michielin 14;

Francesco Gabbani 17;

Gaia 15;

Giorgia 18;

Irama 16;

Joan Thiele 12;

Lucio Corsi 12;

Marcella Bella 12;

Massimo Ranieri 13;

Modà 12;

Noemi 16;

Olly 17;

Rkomi 13;

Rocco Hunt 13;

Rose Villain 15;

Sarah Toscano 12;

Serena Brancale 13;

Shablo feat Guè, Joshua, Tormento 13;

Simone Cristicchi 13;

The Kolors 15;

Tony Effe 15;

Willie Peyote 14.