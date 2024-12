Vincono i Pistons di Fontecchio, nona di fila per i Thunder

ROMA (ITALPRESS) - Vittoria in volata di Detroit nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Di fronte ai quasi 18mila spettatori del Golden 1 Center di Sacramento, i Pistons piegano i Kings per 114-113 sfruttando la vena realizzativa di Cunningham, a referto da top-scorer con 33 punti contro i 26 dell'idolo locale Fox; a contribuire al successo della franchigia del Michigan anche l'azzurro Simone Fontecchio, autore di 3 rimbalzi e 2 assist in 14 minuti di impiego. Oklahoma City non si ferma più: sul campo degli Indiana Pacers, i Thunder passano per 120-114 portando a nove la striscia dei successi consecutivi. Gran merito dell'impresa è del canadese Gilgeous-Alexander, che eguagliando il suo best in carriera (45 punti) si aggiudica il duello ravvicinato con il connazionale Nembhard (23). Senza le sue stelle Antetokounmpo e Lillard, i Milwaukee Bucks cedono sul parquet amico ai Brooklyn Nets, che fanno festa per 111-105 in virtù della 'mano caldà di Johnson, capace di contribuire alla causa con 29 punti. Affermazioni in extremis anche per Miami e Portland: gli Heat espugnano per 89-88 la 'fortezzà di Orlando Magic sebbene Suggs chiude la sua serata con 29 punti all'attivo; i Blazers hanno la meglio su Utah Jazz per 122-120 con 27 punti a testa di Avdija e Sharpe. Vittoria sofferta anche per i Washington Wizards, che riescono ad imporsi sugli Charlotte Hornets per 113-110 nonostante i 31 punti infilati tra gli ospiti da un ispirato Ball. Memphis a valanga contro Toronto: nell'impianto casalingo, i Grizzlies travolgono i Raptors per 155-126 con 21 punti di Edey e Jackson (ma Barrett e Barnes, tra i canadesi, ne siglano rispettivamente 27 e 26). Meno scontato il successo degli Atlanta Hawks sui Chicago Bulls (141-133), mentre gli Houston Rocktes violano per 128-111 il campo dei New Orleans Pelicans.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).