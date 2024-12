Aereo precipitato in Kazakistan, Turchia indaga: nominata commissione di esperti

(Adnkronos) - Il governo turco ha nominato una commissione di esperti per indagare sulle cause dello schianto dell'aereo dell'Azerbaijan Airlines in Kazakistan lo scorso 25 dicembre. Lo ha annunciato il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture turco, Abdulkadir Uraloglu.

“In seguito allo schianto dell'aereo passeggeri dell'Azerbaijan Airlines ad Aktau, su richiesta dell'Agenzia statale per l'aviazione civile dell'Azerbaigian, abbiamo nominato una commissione d'inchiesta di otto persone per indagare sulle cause dell'incidente, condurre analisi tecniche e operative e fornire il supporto necessario”, ha dichiarato Uraloglu in un post su X. Il ministro ha precisato che la delegazione è partita per Baku ieri sera e inizerà oggi il suo lavoro a terra, in collaborazione con le autorità azere, “per esaminare tutti gli aspetti dell'incidente in base alle loro aree di competenza”.

“Dichiariamo di sostenere l'Azerbaigian in ogni circostanza, che Dio abbia pietà di coloro che hanno perso la vita e ancora una volta esprimiamo i nostri auguri di pronta guarigione ai nostri fratelli azeri”, il cordoglio di Uraloglu a nome delle autorità del Paese.