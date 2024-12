Due incendi nella notte a Piasco e Mondovì: danni materiali ai tetti di abitazioni

Due interventi nella notte per altrettanti incendi al tetto di abitazioni in provincia di Cuneo.

Il primo allarme nella serata di ieri, giovedì 27 settembre, poco prima delle 20: la chiamata dal comune di Piasco, dove ad andare a fuoco è stata una canna fumaria di una casa indipendente a due piani.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Saluzzo, insieme con i volontari da Venasca e Busca e dopo quasi quattro ore l'intervento è terminato. Purtroppo, però, le fiamme si sono estese ad alcuni metri del tetto che ha subito gravi danni.

Alcune ore dopo, verso l'1.30 della notte, altro allarme dal comune di Mondovì. Anche in questo caso, la scintilla è stata causata dal cattivo funzionamento di una canna fumaria di una casa di via Rocca de Baldi, poco lontano all'ex Cobra. Sono intervenute squadre di Vigili del Fuoco da Mondovì e Fossano che hanno spento le fiamme, che anche in questo caso hanno causato danni materiali al tetto.

In entrambi gli interventi non ci sono state persone coinvolte.