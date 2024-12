Il nuovo Ordine dei Medici parla albese: al fianco di Cavalli il presidente Fimmg Luciano Bertolusso

Tra le novità che il nuovo anno alle porte promette di portare in provincia c’è il passaggio alla piena operatività del nuovo direttivo dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Cuneo. Nelle scorse settimane 700 dei 3.300 iscritti all’organizzazione hanno preso parte alle consultazioni per il suo rinnovo.

La votazione ha fatto segnare la vittoria dei quindici candidati scesi in campo con la lista "Inclusione e miglioramento", che ha prevalso con un netto margine di preferenze su quella battezzata "Insieme", decretando l’avvicendamento tra il presidente uscente Giuseppe Guerra, in campo con quest’ultima insieme al vice uscente Claudio Blengini, e il dottor Sebastiano Cavalli, che all’esito della votazione è stato designato quale nuovo presidente dei medici della Granda.

L’investitura del 67enne chirurgo originario di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, e residente a Guarene, nel Roero, responsabile del "Day e Week Surgery" dell’ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno dopo essere stato per lunghi anni dirigente medico della Chirurgia al "San Lazzaro" di Alba, presidente regionale del sindacato Cimo, è arrivata formalmente con l’assemblea di insediamento che il rinnovato consiglio ha tenuto venerdì scorso, 20 dicembre.

Al suo fianco, con voto sempre unanime, sono stati indicati quale vicepresidente il dottor Luciano Bertolusso (nella foto sotto), medico di medicina generale di Sommariva Perno, nel Roero, da pochi mesi in pensione ma ancora attivo professionalmente, già segretario e attualmente presidente provinciale della Fimmg, il sindaco maggiormente rappresentativo dei medici di base.

Per la carica di tesoriere è stato invece scelto il dottor Elvio Russi (foto sotto), da un paio di anni in pensione dopo avere a lungo guidato la struttura di Radioterapia dell’ospedale "Santa Croce e Carle di Cuneo" e il Dipartimento dei Servizi della stessa azienda ospedaliera.

A completare il novero dell’esecutivo la dottoressa Paola Panero, medico di base di Cuneo, votata sempre all’unanimità come segretaria del consiglio.

"Cercheremo di fare del nostro meglio nel rappresentare gli oltre 3mila medici e odontoiatri iscritti all’Ordine nella nostra provincia", la promessa del dottor Cavalli, che tra le sue prime azioni nell’attesa che il nuovo consiglio diventi operativo a partire dal nuovo anno si è intrattenuto in una cordiale telefonata col presidente uscente Giuseppe Guerra, contattato per ringraziarlo del grande lavoro fatto durante i suoi due mandati alla guida dell’organizzazione – e affinché estendesse il medesimo ringraziamento all’intero direttivo uscente – e per congratularsi della conferma da lui recentemente ottenuta alla guida dell’Azienda Sanitaria Cn1.

Gli impegni di mandato? "Sin dalla scelta del nome della lista – spiega il dottor Cavalli – abbiamo deciso di guardare all’inclusione come a un valore al quale riteniamo importante tendere perché il nostro Ordine provinciale possa davvero diventare 'la casa di tutti’. Cercheremo di fare sentire a tutti la nostra presenza e vicinanza, evitando di sembrare qualcosa di lontano come l’estensione nella nostra provincia rischia spesso di fare. Dopodiché ci impegneremo nella difesa della professione medica, di tutti i medici, e delle sue prerogative, a partire da quelle deontologiche e riguardanti il rispetto delle regole. In ultimo non mancheremo di rappresentare la nostra provincia negli organismi della federazione nazionale che si riunirà a fine gennaio".