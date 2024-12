Il tabui "Biscotto" guest star della trasmissione televisiva "Striscia la Notizia"

È andata in onda ieri sera, venerdì 27 dicembre, nel programma 'Striscia la Notizia' la puntata con la presenza di Biscotto, il simpatico 'tabui' trionfatore della prima edizione dell’Olimpiade della Cerca del Tartufo disputata lo scorso 1 dicembre a Monteu Roero.

Nel simpatico siparietto con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Biscotto è stato messo alla prova e accompagnato dal suo padrone Filippo Valle ha dovuto scovare un tartufo nascosto nello studio, operazione che gli è riuscita benissimo e in pochi secondi.

Tutto serve per promuovere il Tartufo e il Roero, anche le apparizioni in TV come questa contribuiscono a diffonderne la conoscenza e a intercettare le curiosità delle persone, invogliate poi a conoscere meglio i territori in cui rappresenta un’eccellenza nella gastronomia e nella cultura in generale.

Lo conferma proprio Filippo Valle, trifolau di Pocapaglia, che fa parte dell’associazione “Tartufai delle Rocche del Roero”: “Partecipare ad un programma così popolare è stata un’occasione per valorizzare il nostro Tartufo bianco delle Rocche del Roero e anche un’esperienza personale. Biscotto è stato buonissimo, nonostante abbiamo dovuto aspettare molte ore prima di registrare è rimasto tranquillo, girellando negli studi e facendo colpo sulla velina Beatrice Coari.

Solo il Gabibbo, con il suo costumone rosso lo spaventava. Nelle ore precedenti la registrazione abbiamo potuto visitare il museo di Striscia la Notizia, ricco di cimeli e ricordi dei 36 anni della trasmissione, poi abbiamo atteso dietro le quinte. Tra l’altro Biscotto è stato molto bravo a trovare il tartufo in un ambiente molto diverso dal bosco e con la presenza e gli applausi del pubblico. Devo dire che da ieri la sua pagina Instagram @biscotto_lagotto ha avuto un’impennata di like e di nuovi followers”.

La nutrita squadra che ha accompagnato Biscotto a Cologno Monzese aveva tra le fila i sindaci di Baldissero d’Alba Michele Lusso, di Vezza d’Alba Enrico Grasso, di Monteu Roero Paolo Rosso, di Pocapaglia Roberto Testa, la vicesindaca di Montà Valentina Casetta, il sindaco di Cisterna d’Asti Renzo Peletto e la consigliera comunale di Sommariva Perno Marisa Balbo (nella foto da sinistra a destra) e naturalmente il presidente dei “Tartufai delle Rocche del Roero” Tino Marolo.

Ora il prossimo appuntamento sarà a Canale domenica 12 gennaio, con il 15° “Raduno Nazionale dei Tabui” dove Biscotto sfilerà in corteo con la sua mantellina di Re delle Rocche preparata dalla sarta Maria Grazia Delpiano. Sarà un’altra occasione per promuovere il Tartufo bianco e le altre eccellenze del territorio roerino.