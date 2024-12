Israele, nuova ondata di raid su Gaza: "Almeno 9 morti"

(Adnkronos) - Almeno nove civili palestinesi, tra cui tre bambini, sarebbero stati uccisi e un numero ancora da determinare ferito nella notte in una nuova ondata di raid aerei israeliani su diverse parti della Striscia di Gaza.

I corrispondenti dell'agenzia di stampa Wafa hanno riferito che uno dei bombardamenti della notte ha colpito la casa di una famiglia situata nel campo profughi di Al Maghazi, nel centro dell'enclave palestinese, e le vittime sono state trasferite all'ospedale Al Aqsa della vicina città di Deir al Balah.

Le forze aeree israeliane hanno anche bombardato le tende di un insediamento di rifugiati a Mawasi, nella città di Rafah, nel sud della Striscia. I feriti sono stati portati all'ospedale Nasser nella città meridionale di Khan Younis.

Il ministero della Sanità di Gaza ha intanto dichiarato che le forze israeliane hanno arrestato il direttore dell'ultimo ospedale principale funzionante nel nord della Striscia.

“Le forze di occupazione hanno portato decine di membri del personale medico dell'ospedale Kamal Adwan in un centro di detenzione per interrogarli, compreso il direttore, Hossam Abu Safiyeh”, si legge in un comunicato del ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Anche l'agenzia di difesa civile di Gaza ha riferito della detenzione di Abu Safiyeh.

L'Idf ha reso noto di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen prima che attraversasse il territorio israeliano. Secondo le forze armate, sono suonate sirene a Gerusalemme, nella zona del Mar Morto e in alcune parti del Negev per la possibilità di caduta di detriti. Lo riporta Haaretz.