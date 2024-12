Show Brignone, è suo il gigante di Semmering

SEMMERING (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Federica Brignone vince il gigante femminile di Semmering, in Austria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La 34enne valdostana centra il successo numero 29 in carriera nel circo bianco difendendo il primo tempo ottenuto nella prima manche: 2'03"14 il crono complessivo che consegna la vittoria alla Brignone davanti a Sara Hector e Alice Robinson. Settimo posto per Marta Bassino.Per l'azzurra del Centro Sportivo Carabinieri primo podio di sempre sulla "Panorama": salgono così a 31 le diverse località dove è riuscita a classificarsi almeno una volta fra le migliori tre in Coppa del mondo.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).