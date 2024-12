All'Inalpi Arena di Torino la Final Eight di Coppa Italia di basket. Oggi a Corneliano d'Alba il "Roadshow Trophy”

Si avvicina rapidamente l’appuntamento con le Final Eight 2025 di Coppa Italia, che si disputeranno dal 12 al 16 febbraio alla Inalpi Arena di Torino.

Come già accaduto nelle scorse edizioni, ha preso il via il 9 dicembre scorso il “Roadshow Trophy” della Coppa Italia, che toccherà alcune località del Piemonte, dove il basket è grande protagonista, in un vero e proprio percorso di avvicinamento e coinvolgimento delle società e degli appassionati del territorio.

In queste occasioni sarà possibile scattare foto ricordo e ricevere la stampa istantanea delle immagini con la Coppa Italia. Allo stesso tempo si potranno acquistare i biglietti per assistere alle gare della Final Eight.

Questo pomeriggio, sabato 28 dicembre, la Coppa Italia farà tappa al palaCampus di Corneliano d’Alba dove si disputerà il “1° Memorial Flavio Repetto”, quadrangolare riservato alla categoria Under 15 Eccellenza, e dedicato al titolare del gruppo dolciario Elah Dufour SpA, scomparso nel 2023 e che è sempre stato molto vicino al mondo della pallacanestro.

Si disputeranno le semifinali che vedranno di fronte alle ore 16 Novipiù Campus Piemonte e Campus Monferrato, alle ore 18 Olimpia Milano e Varese Academy.

Domani le finali: alle 15.30 per il 3° posto, alle 17.30 per la conquista del trofeo. Il “Memorial Repetto” sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Twitch della Novipiù Campus Piemonte.

“Il basket sta conquistando sempre più spazio nel cuore del Piemonte e iniziative come il “Roadshow Trophy” della Coppa Italia ne sono la dimostrazione – afferma Marina Chiarelli, Assessore Turismo, Cultura, Sport e post olimpico, Pari opportunità e politiche giovanili della Regione Piemonte - Questo evento celebra lo sport come strumento di aggregazione e coinvolgimento, unendo territori e comunità. Un ringraziamento particolare va alla Lega Basket Serie A e alla Federazione Italiana Pallacanestro, pilastri fondamentali nella diffusione e nella crescita di questa disciplina grazie alla loro presenza capillare su un territorio che è già pronto per il grande appuntamento di febbraio, quando la Frecciarossa Final Eight trasformerà l’Inalpi Arena di Torino nel palcoscenico del basket italiano. I grandi eventi sportivi organizzati in questi anni hanno saputo appassionare tifosi e famiglie, che hanno mostrato un crescente apprezzamento per la capacità organizzativa messa in campo dalla Regione e dai Comuni. Un sistema che funziona e che, grazie a una visione condivisa, continua a portare risultati straordinari, consolidando il Piemonte come terra di eccellenza sportiva”.