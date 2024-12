Anche a Mondovì si apre l'anno giubilare.

Con una processione, presieduta dal vescovo mons. Egidio Miragoli, per l’apertura del Giubileo, i cattolici monregalesi procederanno, oggi, domenica 29 dicembre alle ore 15,30, dalla Chiesa della Missione o, più ecclesiasticamente “del Gesù”( eretta dai Gesuiti, in PiazzaMaggiore, tra il 1664 e il 1678 ed affrescata dal loro Fratello laico Pozzo), verso il Duomo, progettato da Francesco Gallo, tra il 1743 e il 1753, per la cerimonia religiosa.